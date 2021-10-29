軍公教明年調薪4％ 在野批為選舉很政治

行政院長蘇貞昌28日拍板軍公教調薪4%，明年元旦起適用。圖為三軍儀隊。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌昨天拍板明年軍公教調薪案，軍公教調薪4%，所需經費314億元（台幣，下同，約11.3億美元），明年元旦起適用。這是蔡政府任內第二度替軍公教調薪，也是25年來軍公教調薪幅度最高的一次，全台82萬名軍公教人員受惠。在野黨立委質疑，12月18日就要公投 、明年地方選舉在即，蔡政府接連宣布基本工資、軍公教薪資調漲，充滿政治考慮。

基本工資已確定調漲5.21%，人事行政總處26日召開「軍公教待遇審議委員會」討論，會中決定3%、4%兩種方案，送行政院核定，蘇貞昌昨天拍板，確定擇優調升4%。

全台退休軍公教人數約50萬人，年金改革後與現職人員調薪脫鉤。根據現行「公務人員退休資遣撫卹法施行細則」，消費者物價指數累計成長率達正負5%或至少每四年，才由銓敘部組成專業評估小組，提出評估報告或調整方案。

蘇貞昌昨在行政院會說，他父親是基層公務員、母親是老師，他是靠「黃袋子」薪水養大，希望能提高軍公教待遇，也希望刺激帶動民間企業；他認為應與退休軍公教一起分享，裁示預為提撥明年軍公教退休人員調增月退休金 所需經費10億元。

行政院人事總處人事長施能傑說，軍公教退休金最快明年7月1日調整，至於調整比例多少，將由銓敘部、教育部與國防部會商。

主計總處表示，明年度軍公教現職人員待遇調整，需經費314億元，包括中央政府153億元、地方政府161億元，另退休人員月退金部分，則暫匡列10億元。

軍公教調薪案引發朝野議論，國民黨立委曾銘宗表示，本來不調整、再到確定調整，下一步連退休人員都連帶加薪，這次調薪時間點充滿政治考慮；近來民進黨 釋出各項利多，恐是為了抵銷四大公投的壓力，以及因應明年地方選舉。

民進黨立委羅致政昨指出，這次調整，人事總處其中之一的理由是「民間薪資水準」，但政府又常說「公部門要調薪帶動民間企業」，到底哪個是因、哪個是果？

全國教師工會總聯合會指出，有調總比沒調好，但比起民間企業薪資的平均漲幅，軍公教調幅還有一大段距離，軍公教調薪應該納入相關團體代表，並加以制度化，才符合民主國家作法。