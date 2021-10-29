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核四公投若過將重啟 柯文哲：應該是重蓋

台灣新聞組／台北29日電
迎戰四大公投，發起夜宿凱道的國民黨台北市議員羅智強（中）28日送睡袋，邀請台北市長柯文哲（右）同行，卻被柯婉拒。(記者林俊良／攝影)
迎戰四大公投，發起夜宿凱道的國民黨台北市議員羅智強（中）28日送睡袋，邀請台北市長柯文哲（右）同行，卻被柯婉拒。(記者林俊良／攝影)

四大公投年底投票，蔡英文總統下令「四個不同意」。民進黨台北市議員吳沛憶昨質詢核四重啟公投，台北市長柯文哲說，本來是科學題目，「是你們搞成政治題目，現在慘了，不知道怎麼收場」。新北市長侯友宜則在新北議會答詢時表示，「沒有辦法解決核廢料，就沒有資格來用核電」，處理核廢才是當務之急。

柯文哲說，要辯論這種專業題目，最科學的方法是，核二、核三不要一下關，使用執照重新申請可以延役，讓再生能源接上來，不過現在問題是，2025要將核電停掉，這下麻煩了，不曉得怎麼辦？吳沛憶質疑，若公投過關，核四就會有重啟的問題，但距離台北市很近。柯文哲說，「應該是重蓋」，不是重啟。

國民黨台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天宣導公投，羅昨送睡袋邀柯文哲同行，但被柯揮手婉拒，「太辛苦了」。

侯友宜表示，新北市當時有三座核電廠，他在新北市11年一直跟中央協調，希望能夠解決核廢料移到其他的地方，不要變成終極處置場，但11年來沒有人願意面對，既然沒有辦法解決核廢料，就沒有資格來用核電；他期待用積極態度，中央、地方一起來解決核廢料問題，這才是當務之急。

新北市議員李倩萍詢問，如果珍愛藻礁公投後，三接將搬遷到八里台北港。侯友宜說，既然選擇公投，就尊重民意，但對於台北港這個選項，目前政府沒有規畫，未來接收站要設在哪，中央負責，地方也會一起面對。

民進黨原擬明天首場公投說明會在中央大學舉辦，但藍營質疑政治進入校園，民進黨中央昨宣布更改地點至桃園市三民運動公園。

公投 柯文哲 侯友宜

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