賤賣黨產？三中案馬英九一審無罪 檢將上訴

三中案一審27日宣判，前總統馬英九獲判無罪，他並呼籲台灣民眾在未來公投及選舉，用人民力量讓「東廠」下架。(本報資料照片)

前總統馬英九 被控擔任國民黨 主席期間，透過中投、光華公司賤賣中視、中影、中廣等黨產，造成國民黨損失，被訴證交法特別背信等罪。台北地方法院認為，馬非公司董事，也非管理事務者，不具特別背信罪身分，同案被告中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清在「黨政軍退出媒體」期限前出售三中，未造成黨損失，判三人無罪。

馬英九曾因「特別費案」、「馬王政爭洩密案」被訴，但均獲判無罪確定，「三中案」是第三件被檢察官起訴的刑案；台北地檢署昨天表示，收到判決書後會提上訴。法務部長蔡清祥說，還不是終局判決，案子還沒蓋棺定論，用政治角度去理解大可不必。

北檢是以證交法特別背信罪、證交法非常規交易罪及刑法背信罪起訴馬英九等三人，檢方認為中視、中影、中廣交易案造成國民黨4.9億（台幣，下同）、18億、15億元損失，舊黨部大樓交易案造成5.9億元損失，中廣股權交易案還有28.4億元應收股款未實現，相關交易共讓國民黨損害72.9億元。

台北地方法院傳喚買家、即前中時集團董事長余建新、中影董事長郭台強、中廣董事長趙少康 、長榮集團法律顧問作證，他們的證詞都有利於馬英九，趙少康甚至批檢方「沒有法律常識」。

馬英九今年8月在最後一庭辯論中批判檢方「非常規論告、非常規起訴」，還稱他身為黨主席，依照廣電法規定讓政黨退出媒體，卻被指控違法，「難道人民守法錯了嗎？」張哲琛、汪海清也說絕非貪贓枉法之徒，還說如果因此坐牢會一輩子被人笑死。

北院審理三中案合議庭受命法官為林幸怡，陪席法官林呈樵、審判長胡宗淦。審理認為，中投交易前有評估程序，並洽會計師就交易價格合理性表示意見，再經董事會追認，並無違反公開發行公司取得或處分資產準則；另律師意見認為，若未在廣電法規定退出媒體期限前退出，恐有廢照可能，中投在當時僅有余建新一個買主情況下，根據商業決策出售三中，並未違反營業常規。

檢方主張中影交易案的三大不動產價值被低估，卻忽視中影文化城土地有文教區、公園用地，不能據以對中投做出不利認定。

中廣售給媒體人趙少康部分，交易案2006年4月3日簽訂協議書、信託契約書，依當時局勢，趙少康為潛在買家出價最高者，綜合條件並未劣於前立委高育仁，檢方卻稱簽約條款對中投不利，難以認同。

況且，馬英九雖曾介入談判過程，但在會議中卻表示「現在要找出一個方法，雙方可以接受，基本上不違法，然後能夠走完…」，並多次與律師確認交易合法性，難認馬英九有命令張哲琛、汪海清違法等情事。

法院認為，檢察官所提證據無法證明張哲琛、汪海清有違反證交法等罪；馬英九黨主席身分更不是特別背信罪規範範圍，販售舊黨部大樓也沒造成損害，判決三人無罪。