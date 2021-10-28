三中案唯一有罪 蔡正元判3年半：非常不公平

國民黨前立委蔡正元涉嫌利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司2.8億元台幣資產，被判刑三年六個月；他表示判決對他不公平，會上訴。(本報資料照片)

前立委蔡正元涉利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資 公司2.8億元(台幣，下同)資產，並故意漏登會計項目，台北地方法院昨天依業務侵占判他三年六月徒刑，另依違反商業會計法判刑六月、得易科罰金，沒收2億8032萬餘元犯罪所得。

蔡正元成為三中案唯一有罪被告；同案被告蔡妻洪菱霙、蔡的岳父洪信行無罪。蔡正元表示，「判決對我非常不公平，我會繼續上訴」。

台北地院指出，中投公司2006年4月27日和郭台強妻子羅玉珍、前中影副董事長莊婉均簽約出售中影股權，羅、莊也和阿波羅公司負責人蔡正元約定由阿波羅擔任股權交易平台，負責處理計算和交付款項事宜。

中影股權出售後，4億3244萬元款項信託交付蔡正元，蔡因「個人需求」侵吞2億8032萬元為己用，並故意未揭露股款信託事項，導致阿波羅公司財務報表不實。

法院認為，蔡以國民黨 籍立委身分仲介中影股權交易，又利用擔任阿波羅公司負責人機會，掏空登記於阿波羅公司名下股票 出售後的款項、資產，嚴重侵害阿波羅公司利益，並讓三方當事人無從獲取應有權益，破壞交易安全。

另外，蔡正元、洪菱霙被控將豪宅「日升月恆」借名登記在領航基金會名下，挪用基金會款項支付房款和裝潢費，涉犯公益侵占罪嫌，洪菱霙、洪信行涉業務侵占、背信、洗錢等罪嫌，但皆判無罪。