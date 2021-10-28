評／綠司法追殺不成 讓藍政治反撲更正當

前總統馬英九被控賤賣黨產「三中案」一審獲判無罪，台北地院金融庭庭長江俊彥舉行記者會說明判決無罪的理由。(記者曾吉松／攝影)

台北地檢署指控前總統馬英九 主導賤賣國民黨 產，起訴書多達762頁，還批馬「使暴利盡入他人私囊，當然成立犯罪。」如今被台北地方法院狠狠打臉，讓「天下第一署」顏面無光。馬英九出售黨營媒體兌現政治承諾，彰顯政媒脫鉤的「民主價值」，檢察官 拿做生意盈虧的「商場價錢」控訴犯罪，不但無法說服法官，也讓選擇性辦案、政治追殺的質疑揮之不去。

北檢是全台首屈一指的龍頭地檢署，檢察官多為精兵悍將，偵辦刑案多採「嚴格證明法則」，超過九成以上的重大案件一審都判決有罪。當年起訴馬英九後，蒞庭公訴團隊也派出偵辦黑金案件的主任檢察官及檢察官，如此大陣仗最終仍無法說服法官，顯示當初起訴證據不足，甚至未達起訴門檻就逕行起訴。

證交法背信罪違法要件要發生實質不利益；當時廣電法上路在即，身為黨主席的馬英九如果怠慢，媒體可能充公，他解決黨媒交易，談不上為黨爭到福祉，但至少減低損失。特偵組原以查無不法將全案簽結，北檢卻憑藉搜索中投公司所查扣的300片會議光碟，解讀馬英九有犯意，但擁有法律博士學位的馬英九，會傻到請汪海清留下犯罪的證據嗎？

三中案交易時空環境，有兩黨暗鬥的政治背景，一如即期下架前的食品，賣價會變得便宜，快熟透的水果，再不拋售就會爛掉；馬英九把握最後機會出售黨媒，讓政黨退出媒體經營以符合廣電法規定，檢察官卻認為馬造成黨幾十億元損失。

馬英九認同政黨退出媒體理念，且說到做到，第四權不能為特定政黨服務，民主進程再往前一步，其間金錢來往，豈能以普通商業事件看待。正如三年前法官閱卷後曾詢問檢察官「你們認為應該怎麼賣？」似已透露判決無罪的心證。

民進黨高舉正義大旗，通過不當黨產條例、促轉條例，促轉會發生「東廠」事件已引發民眾質疑，如今的三中案從特偵組簽結、北檢重啟偵辦起訴再被法院打臉來看，北檢起訴三中案當然有「先射箭再畫靶」嫌疑，也不無假司法正義之名行政治追殺疑慮。民進黨政府要注意的是，司法追殺不成，恐讓國民黨政治反撲更具正當性。