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新聞評論／連請辭都要算計 綠營執政一代不如一代？

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高雄城中城大火釀嚴重死傷，高市府今天搶在國民黨議員記者前宣布消防、工務局長請辭獲准。圖為高雄市長陳其邁（中）與社會局長謝琍琍慰問家屬。(本報資料照片)
高雄城中城大火釀嚴重死傷，高市府今天搶在國民黨議員記者前宣布消防、工務局長請辭獲准。圖為高雄市長陳其邁（中）與社會局長謝琍琍慰問家屬。(本報資料照片)

高雄市長陳其邁10年前擔任立委時要求當時的台中市長胡志強下台為9死13傷的阿拉夜店大火負責，高雄城中城大樓火災釀成46死41傷，陳其邁卻始終未談個人政治責任，直到今天藍營議員要開記者會杯葛預算前夕，市府才趕緊發布新聞稿，指市長已同意工務、消防兩局長請辭，但對照前朝高雄氣爆的「負責」規格，這次簡直是小巫見大巫，而且充滿算計，綠營執政，難道真的是一代不如一代？         

高雄城中城大火傷亡遠超過當年台中阿拉夜店大火，陳其邁當時嚴詞要求胡志強下台，如今卻成了網路流傳最諷刺的影片；由於陳其邁始終避談負責，國民黨高市議會黨團上午開記者會要求陳其邁下台負責，揚言「沒有負責就沒有預算」，市府趕在記者會前40分鐘發布新聞稿，指陳其邁已同意消防局長李清秀、工務局長蘇志勳兩位局長請辭。

市府的「負責」姍姍來遲，推兩名首長下台，外界看來只是代罪羔羊，而且早已錯失先機，發布時間又趕在議員舉行記者會之前，其中充滿算計，加上陳其邁對自己應負的責任隻字未提，根本沒有止血效果，徒予人「棄俥保帥」的感受。 

不提陳其邁當時強烈要求胡志強下台的過往，陳其邁在這次城中城大火中的表現也不如他的前輩前市長陳菊。城中城大火奪走46條人命，高雄氣爆則有32人罹難，當時陳菊在一周內就同意一位副市長和3位局長下台，儘管有人後來官越做越大，當時的確讓市民感受到市府負責的誠意；但是陳其邁團隊卻眷戀權位，大火都已燒過14天了，官員們不動如山，最後被國民黨逼到要開記者會撻伐才趕緊公布同意2名局長請辭，市民做何觀感？   

讓人非議的是，25日林園、鳥松又發生大火，鹽埕區七賢大樓也差點火警釀災，市議員邱于軒到市府詢問狀況，她以為會等到市府的解釋，她要給林園人交代，沒想到，等到的是文化局人員笑臉送上的高雄流行音樂中心開幕演唱會邀請卡，她感慨批評市府冷血，「昨天公祭，今天忘記，明天音樂祭」！

儘管文化局解釋，高雄流行音樂中心原本應於今年6月開幕，不過因疫情爆發順延到10月31日，表演節目都已經排定日程，因此開幕日期比較難更改；但是一場大火燒死46人，全國還為此降半旗致哀，市府不能同理心也就算了，還迫不急待舉辦開幕活動，根本不怕被人批評用大內宣活動轉移焦點，簡直是冷血的操作。   

民進黨團總召鄭光峰更扯，指城中城安全問題是自前國民黨籍市長王玉雲任內一路累積，並非現在才有的問題，市府團隊已扛起歷史共業的善後責任，呼籲國民黨不應該見獵心喜；經查，王玉雲是1973年擔任高雄市長，1979年卸任，城中城大樓是1980年取得使用執照，王也作古10多年，綠營議員抬出王玉雲為陳其邁護航，手法著實令人搖頭。

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