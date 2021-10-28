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刪Q立委補選 綠聯手基進擬共推1人

記者蔡晉宇、吳亮賢／台北28日電
遭到罷免的台灣基進立委陳柏惟28日一早低調現身立法院。(中央社)
遭到罷免的台灣基進立委陳柏惟28日一早低調現身立法院。(中央社)

台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，三個月內將舉行台中第二選區立委補選。蔡英文總統昨天表示，民進黨和基進黨將共同討論，推出最好的人選，贏回這一席。民進黨中執會昨也通過該選區補選提名辦法，授權蔡英文提名、經中執會通過後徵召，兩黨合作或自行徵召都是民進黨可能的提名方向。

據指出，由於時程緊迫，泛綠陣營補選人選最快下周出爐，目前民進黨與基進黨已有共識，雙方將派出一位補選候選人，以勝選為最大目標；中執會通過徵召條例並不代表民進黨就會派出人選，僅是先確立遊戲規則。

據悉，目前民進黨內有「在地議員」與「空降刺客」兩個提名方向，在地以台中市議員張家銨、陳世凱呼聲較高，奇兵則是以前立委林靜儀受各界推薦，數位總統府資政、國策顧問昨聯名力薦林靜儀投入補選。

蔡英文表示，近期國民黨和親近團體發動的幾個罷免案，都不是以從政表現為前提，而是出自於政黨的好惡，甚至把罷免當作政治操作的工具，並非好現象；民進黨沒有時間惋惜，既然有人想要繼續推動罷免擾亂台灣，就要挺身阻止亂象。

此外，立法院修憲委員會正式啟動，各黨團將陸續提出修憲版本。對於泛綠合作拚立委補選，立院民眾黨團幹事長蔡壁如昨說，目前立委選舉採贏者全拿的「並立制」，藍綠兩大黨因此獲得比得票率更多的超額席次，反觀小黨雖在政黨票得票比率不低，但獲得席次相當少，產生「票票不等值」現象，建議修憲應嘗試「聯立制」，讓第三勢力能制衡藍綠，達到三足鼎立。

民進黨 提名 罷免

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