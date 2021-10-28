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新聞眼／執政的蔡總統 能說服在野蔡主席嗎？

記者 鄭媁、林河名
民進黨主席蔡英文在中常會下達「四個不同意」的作戰指令。(本報資料照片)
民進黨主席蔡英文在中常會下達「四個不同意」的作戰指令。(本報資料照片)

蔡英文總統下令黨公職「四個不同意」，全力阻止公投「變成惡鬥」；一席話將矛頭完全對準國民黨，形塑藍綠對決，想號召基本盤擋下公投，卻無視公投是憲法賦予人民的創制、複決權利，還未下鄉宣講，卻已「先成惡鬥」。

為了四項公投，藍綠各自擺開陣勢，分別舉辦千場街講PK百場說明會，雙方若能各提讓人民信服的理由，倒也不失為一堂政治民主課。

但從蔡總統昨天宣示來看，她把四項公投的問題全部歸給國民黨，只讓人看到政治對決的硝煙味，卻少了實踐民主的理性思辨。

蔡總統說，有人濫用公投，阻礙台灣的能源轉型、阻礙台灣走向國際、阻礙台灣民主深化；但諷刺的是，此次公投案四題中的三題，都是民進黨在野時期極力捍衛的主張。以公投來解決政策紛爭，不正是最符合民主的方式？況且，這些公投案都是經過提案、人民連署、聽證、審查等程序而成案，何來「濫用公投」？

事實上，國民黨沒有那麼偉大，四大公投的提案領銜人，除了國民黨立委，還包括民間團體，難道只要和政府立場相左，就是阻礙國家發展的罪人？

逐一解構蔡英文反對四大公投的理由書，她似乎忘了自己曾允諾「藻礁永存」；姑不論民進黨當年如何反美牛，她把萊豬進口和國際參與畫上等號，彷彿民眾同意吃萊豬，就能加入CPTPP等國際組織？民進黨過往堅持「公投綁大選」，僅因三年前出現選務亂象，就要把公投「關進鐵籠」，甚至還不許人民透過公投來解套。

在野的民進黨充滿理念，執政的民進黨向現實妥協。為了護衛政權，四項公投對蔡政府有輸不得的壓力，但民主過程往往比結果更重要，還沒開始全國辦說明會，民進黨竟端出如此牽強的「四個不同意理由」，昨非今是，執政的蔡總統能說服在野的蔡主席嗎？

公投 民進黨 國民黨

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