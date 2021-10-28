新聞評論／有嘴無耳的政府 辦多少說明會都沒用

根據台灣 民意基金會最新民調，12月中將舉辦的反萊豬、護藻礁、公投 綁大選等四大公投，全都可望過關。包括「重啟核四」公投，也擺脫了「反核」的拉鋸首度逆轉。在陳柏惟被罷免後，公投議題迅即由冷轉熱，藍營將力拚四大公投全過；行政院長蘇貞昌則稱，政府將舉辦百場說明會要求民眾投下「四個不同意」，首場將由蔡總統和他在30日親自上陣。我們提醒蔡總統：別忘了帶耳朵去！

不難想見，蔡政府勢必會將四大公投打成「藍綠對決」，並升高為國家認同及反中意識形態的對立。然而，這樣做是否一定能得逞，則未必如願。原因很簡單，這幾項公投均非高度政治性議題，而是攸關民生、環保及公共政策辯論，對民眾而言，都有個人價值判斷及切身利害的考量，基本上無關藍綠。如果執政者操弄過度，一副趾高氣揚狀，極可能引起民眾嫌惡而收到更大反效果。陳柏惟遭到罷免，除了他自身條件太差，不正是民進黨 過度介入、升高對立的結果？

四大公投中，「反萊豬」和「公投綁大選」兩案都是民進黨出爾反爾的傑作。這兩者，無論蔡政府如何狡辯，都難逃自己的迴力鏢反撲。當年馬政府開放「美牛」進口，民進黨主導「反毒牛、反出賣、反欺騙」大遊行，極力杯葛。如今蔡政府開放「萊豬」，當年詛咒他黨的「毒豬」、「出賣」、「欺騙」等譴責，會不反射回它自己身上嗎？何況，馬政府開放美牛，是因為台灣牛肉生產比重小低；對於台灣農民畜養居大宗的豬肉，還極力挺住美方壓力。誰料，蔡英文未經溝通即擅自開放美豬，不僅食言而肥，更輕易犧牲農民利益。如此搖擺反覆，罔顧民眾健康，蔡政府有什麼說詞能說服社會大眾？

「公投綁大選」一案與民眾的關係雖非那麼直接，卻也暴露民進黨的濫權與師心自用。過去民進黨把「公民投票」奉為神主牌，2017年並修法降低過關門檻；沒想到，2018年的公投立刻有七案過關，讓蔡政府極為難堪。於是，次年民進黨又發動修法，規定公投「與大選脫鉤」，改為在8月第四個周末舉行，目的是要降低投票率。這次的四大公投原應在8月底舉行，蔡政府卻以疫情為由延至12月；這種把法律當成民進黨墊腳石搬來搬去的作法，民眾不憤怒嗎？

至於「護藻礁」及「重啟核四」兩項公投，則可視為民眾對蔡總統能源轉型政策的不信任投票。蔡總統多年前提出的發電結構配比，至今其實已經嚴重脫離現實。例如風電、太陽能等再生能源的開發，遠遠落後蔡英文提出的目標；天然氣發電比重設定過高，且進口接收設施不敷所需，還危及珍貴的藻礁生態；而成本相對低廉且有助降低碳排的核電設施，卻不斷被蔡政府不由分說關閉，這些都極不合理。

尤其，最近國際社會正敦促各國落實減碳，此際又發生國際石油及天然氣價格大漲的危機。蔡政府如果不及時調整能源結構和政策，還一意孤行的話，台灣極可能陷入長期缺電、限電的危機。亦即，民眾應該好好利用這兩項公投，逼使蔡總統正視及省思其能源政策。畢竟，政策跳票只是她個人的事，但承受後果的卻是全體人民。

以民進黨之好辯及硬拗，人民可以棒喝它的，只剩下公投這項工具了。蘇院長誇口要發動百場說明會，可以想像他將如何鼓其如簧之舌，說得口沫橫飛。但對於一個「有嘴無耳」的政府，人們還沒受夠它的大內宣吹噓嗎？大家拍桌吧！