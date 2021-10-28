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林濁水批蔡促轉模糊 呂秀蓮籲改組促轉會

台灣新聞組╱台北28日電
前副總統呂秀蓮。(本報資料照片)
前副總統呂秀蓮。(本報資料照片)

立委黃國書線民案持續延燒，民進黨前立委林濁水批評，德國轉型正義就是清算到底，100多歲加害者若被查到一樣清算；促轉會幾年來真相和解工程大有問題，對於追究真相、推動和解的最高價值，沒有思考到底要用何種方式推動轉型正義，「採取價值模糊，一直是蔡英文總統的決策模式」，用模糊方式推動轉型正義，造就現在紛爭不休。

本報系聯合報報導，林濁水說，促轉會運作三年多，調查幾萬個線民，結果卻未暴露當年體制內的決策人員，反倒是幾位屬於體制外、且最末端的「黃國書名單」，促轉會用這種方式呈現真相，真是莫名其妙。

野百合學運世代的民進黨立委范雲說，當年的線民必須要有所揭露，不能因大家看到學運世代現在活得好好的，就不做處理；如這些人後來進入私部門，就是個人和解的議題，如進入公部門，就是社會對一個人的道德、誠信的檢驗。民進黨應該用比社會更高的標準來處理相關事務，否則怎麼對得起民主先輩，以及怎麼繼續推動轉型正義？

另據台北中國時報報導，前副總統呂秀蓮昨天呼籲揪出民進黨內握有實權的特務蟑螂，新潮流系應從內部先行調查，監察院長陳菊也要「責無旁貸」跳出來處理，但她認為這件事蔡英文是局外人，希望總統不要介入，而是應全面改組促轉會，提名真正專業和超然的人來推動轉型正義。

民進黨前立委林濁水。(本報資料照片)
民進黨前立委林濁水。(本報資料照片)

民進黨 蔡英文 呂秀蓮

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