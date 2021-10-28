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公投對決 蔡英文下令備戰 喊「4不同意」

台灣新聞組╱台北28日電
四大公投對決，蔡英文總統表示，「四個不同意，台灣更有力」。（中央社）
四大公投對決，蔡英文總統表示，「四個不同意，台灣更有力」。（中央社）

四大公投案年底決戰，蔡英文總統昨天表示，國民黨把公投操作成黨同伐異的工具，阻礙國家的發展，民進黨不會同意，「四個不同意，台灣更有力」；國民黨主席朱立倫指出「四個不同意，台灣真沒力」，民進黨憑一黨之私、意識形態，想要四個公投都不通過，但他相信「公投結果若是同意4比0，台灣大家都開心」。

四項公投包括重啟核四、護藻礁、反萊豬、公投綁大選。蔡英文昨下令全部不同意，並指是國民黨操縱公投，引爆民團大反彈。台北市長柯文哲昨說，當年蔡英文曾信誓旦旦要保護藻礁，「不要期待台灣人民每一個都失憶症、都是健忘」。

藻礁公投領銜人潘忠政指出，藻礁議題2013年就開始了，藻礁公投也是民間發起，怎會是國民黨操作？藻礁團體向來反核，卻被操弄成擁核、反核，前總統馬英九面對國光石化還知道懸崖勒馬，但蔡承諾過藻礁永存，現在卻成了局外人，這是天差地別。

「總統錯亂了」，民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠說，不論反萊豬、護藻礁，民團都是走在前面，反而是國民黨在後面追趕，執政黨怎麼會把政黨對立，看得比人民的聲音更重要？關心食安、環境、能源議題的團體太多了，難道執政黨眼中只有國民黨？

蔡英文說，反核四是民進黨一貫主張，全台也沒有任何一個縣市願意接受核廢料的永久貯存，國民黨卻想利用公投重啟核四，民進黨不會同意。

蔡總統表示，美豬進口是國家經貿整體布局的一環，政府已經展開台美TIFA對話，也已經正式申請加入CPTPP，美豬只是市場選擇，不是強迫購買，國民黨想阻擋台灣走向國際，民進黨不會同意。至於公投綁大選，蔡英文說，三年前選務混亂，後來政府把選務分開，避免爭議，現在國民黨想要故技重施，恢復公投綁大選，民進黨當然也不同意。

「四個不同意，只會讓台灣更無力」。國民黨文傳會主委凌濤說，蔡政府治理失能，四大公投就是對民進黨政府的不信任投票。凌濤也指出，民進黨號稱民主進步，卻將公投關進鐵籠；至於人民罷免的權利，輸了就說是「民主倒退」，贏了就說是「民主進步」，這樣雙標只會讓台灣人民在公投中投下同意票來為自己爭公道。

公投 國民黨 藻礁

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