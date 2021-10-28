陳其邁斷尾求生？城中城大火46命 高市2局長下台

高雄城中城大火奪走46條人命；市府消防局長、工務局長27日請辭獲准，市長陳其邁承諾會給外界完整交代。（本報資料照片）

城中城大火災後第14天，高雄市府昨天宣布消防局長李清秀、工務局長蘇志勳請辭獲准。市長陳其邁說，明天對外說明行政調查結果，給外界完整交代，不會迴避責任。監委施錦芳、王麗珍與葉宜津日前已立案調查，究責層級是否往上提升，備受關注。

高雄市議會國民黨 團昨天舉行記者會砲轟「陳其邁的責任呢？」質疑陳其邁斷尾求生、棄車保帥，高喊「沒有負責、沒有預算 」，揚言杯葛市府預算。民眾黨高雄市黨部主委張其祿說，首長是否願意承擔政治責任，正是風骨的展現。民眾都看在眼裡。

城中城大火奪走46條人命，昨天才終於有兩名局長下台，國民黨團總召童燕珍說，城中城大火奪命已超越高雄氣爆32名罹難者，氣爆當時陳菊市府團隊一周內有一位副市長、三位局長下台，反觀邁團隊竟如此戀棧權位。

藍營議員說，陳其邁曾要求時任台中市長胡志強為阿拉夜店火災下台負責，還質疑胡志強「死幾個才要負責？」現在應該用同等標準對自己；市府作法是「今天公祭、明天忘記」，以為推兩位局長下台就能逃過風暴。

高雄市民進黨團要求國民黨適可而止，此時此刻最不需要作秀、口水；黨團總召鄭光峰說，總預算攸關民生與城市發展，不應淪為政治籌碼或逼迫官員下台工具。他肯定市府團隊已扛起歷史共業善後責任，從安置、慰問、撫卹到老舊大樓盤點，過程有效率、誠意，國民黨不應只想著政治利益。

蘇志勳昨天一早如常主持工務局晨會，未對外回應，部屬均不知他已請辭。李清秀說，沉痾問題存在已久，他身為消防局長勇於承擔，沒有怨懟。40年公務生涯畫下句點，將辦理退休 ，李清秀表示會當永遠的消防志工，希望大家支持消防。

火災釀43傷，包括兩名消防員，還有二人在加護病房、九人在一般病房。專戶捐款累計2億6799萬餘元（新台幣，以下同）。市府強調，百分之百用來照顧受災者，每名罹難者家屬可獲400萬慰問金，專戶已關閉捐款。

陳其邁連日陪受災戶看社宅環境，指示租屋依親補助從半年延長至二年。除社會捐款外，市府動用第二預備金發給每名罹難者家屬慰問金25萬元、傷者慰問金6萬元，受災戶每人1萬元。

社會資源湧入，哪些對象適用扶助，認定上也出現混亂，許多人找上當地里長林傳富開證明，但很多不是人在籍不在，就是籍在人不在，也有不少占用者非租戶；林傳富說，愛心不能濫用，他扮黑臉把關，希望能獲諒解。