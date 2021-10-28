黑白集／連人命也不在乎 「暖男」暖在哪

高雄市長陳其邁。（本報資料照片）

城中城46死的悲劇過了十多天，外界左等右等，仍看不到市長陳其邁任何整頓，也看不到他有負責任的意思。陳其邁或許以為事情拖過去就行了，但人間沒有這麼便宜的事；光復節那天，高雄市一夕接連兩起工廠大火，又把他的怠忽燒得原形畢露。

不要說「流年不利」，但「暖男」市長這陣子的確不好過。陳柏惟遭罷免 ，民進黨 揚言要修法「拉高」罷免門檻；誰料，陳其邁五年前修法「降低」門檻時自誇「這是人民的勝利」的往事，也被挖出來嘲諷。他當年訓斥胡志強，「死多少人你才要下台」，如今也成為自己身上的刺青。

民進黨在高雄執政20多年，已沒有理由再把責任推給國民黨 ，或者拿高雄工廠多當藉口。光復節當夜失火的兩家工廠，火勢都極猛烈，廠方更推說「剛做過消防安檢」。這說法，聽起來很熟悉吧，就跟城中城的「貼公文安檢」如出一轍。

陳其邁做過政委、立委、府副秘書長、副院長等諸多官職，是民進黨積極栽培的新星。但是，「暖男」若根本不在意人民生命財產，人們就很難理解他到底「暖」了誰？

高雄的人口在流失，商業在蕭條，光9月下旬高雄愛河五天內就有四人跳河溺斃，工安事件一年到頭不間斷。若連人命都不在乎，卻一味呼之「暖男」，會不會太瞎了！