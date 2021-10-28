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「少了一年」 管中閔間接承認 因卡管案不續任

記者潘乃欣／台北28日電
台大校長管中閔（右）27日在立法院強調與教長潘文忠（左）之間沒有芥蒂。（記者潘俊宏／攝影）
台大校長管中閔（右）27日在立法院強調與教長潘文忠（左）之間沒有芥蒂。（記者潘俊宏／攝影）

台大校長管中閔日前以促進世代交替為由，宣布不續任，在高教界引發熱議。不過他昨在立院答詢時透露，本想續任，只是中間「少了一年」，導致他若續任，會在任期內碰上法定退休年齡，無法做滿四年，間接承認是因「卡管案」不續任。教育部長潘文忠則說，不要讓政治影響教育運作是他的原則，已修改大學校長遴選規則，讓一切更公開透明。

按教育部「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，校長就算續任，至多也只能做到70歲。管中閔直言，本來做滿第二任校長也不會超過70歲，不續任的原因是中間「跑掉一年」、「少了一年」。意指他因卡管案延後一年上任，只好選擇不續任。

談到不續任的心情，管中閔僅說，會在任期內做好最重要的事，不續任的決定不會改口，也沒什麼好慰留。潘文忠則說，尊重管的意願，不會主動鼓勵續任，也否認自己「感覺鬆一口氣。」

不過潘文忠2018年時因管案請辭，又再回鍋，昨有立委要求說明當年請辭原因，潘文忠卻語氣罕見憤怒，直指當時的教育發展已經失焦， 立委關心的都是政治非教育，他為自己無法帶動教育發展，負政治責任請辭，如今回任，認為應要讓校長遴選制度完全公開。

潘文忠強調，身為政務官，不要讓政治影響教育運作，是他在這個職務上的最大原則。

管中閔則說，有政治心思的人，才會有政治解讀，他對此事沒做政治解讀。

多名立委呼籲潘文忠守住台灣高等教育，不再受政治力干預。潘文忠表示，教育部在管案後已修改大學校長遴選規則，讓資訊更加公開、透明。

教育部人事處長王崇斌表示，教育部2019年修改國立大學校長遴選相關法規，校長遴選委員若與候選人有利益關係，務必揭露涉及遴選公正性的資訊揭露，減少爭議。

不過高教工會秘書長陳尚志分析，國立大學校長遴選應通盤修改，才能維持公正性。目前各校校長遴委會權力過大，做出的決議甚至能推翻遴選辦法，選出來的校長大多又是校內自己人，難納外界良才；私立大學的校長遴選更是不公正，常見董事會直接派教育部退休高官任校長，違背民主精神。

教育部 退休 台灣

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