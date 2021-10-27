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新聞眼／公投冷轉熱 2022提早開打

記者 丘采薇、李承穎
行政院長蘇貞昌（左）26日在立法院表示，公投是就事論事，政府會站出來，向人民清楚報告。（記者胡經周／攝影）
行政院長蘇貞昌（左）26日在立法院表示，公投是就事論事，政府會站出來，向人民清楚報告。（記者胡經周／攝影）

四大公投案將於12月18日投票，民進黨在台灣基進立委陳柏惟被罷免後，面對公投案態度明顯由冷轉熱，決定全面開戰；30日將重啟因疫情停擺的公投說明會，中央黨部也將邀請所有政治明星上陣，期盼用最黃金的排場壓過藍營氣勢，就怕任一公投案通過，都會使民進黨元氣大傷。

民進黨的轉變，主要是陳柏惟罷免案通過，讓高層受到很大衝擊。原本高層預估通過不容易，但投票率創下罷免史上新高，最後差距才4000多票，「刪Ｑ」結果也遭黨內同志質疑策略錯誤、不夠認真，這一仗更激發出民進黨高層高度危機警戒，發現「不能再冷下去」。

據悉，陳柏惟罷免案通過後，隔天民進黨與行政院官員共同舉行會議，對於接下來的公投定調「全面熱戰」，雖目前距離公投僅剩一個多月，但仍希望說明會能塞滿每個周末，盡全力呼籲支持者投下「四個不同意」，行政院長蘇貞昌甚至決定「場場都到」，另也同步安排黨公職上電視政論節目辯護，挑戰「不可能的任務」。

對「熱戰」如何論述，黨內有不同意見。有立委建議，公投細節不好論述，既然國民黨提出「倒蘇公投」，民進黨就提出「挺蘇公投」，直接告訴支持者是行政院長蘇貞昌的閣揆保衛戰，論述簡單明瞭；但有立委認為，要是「挺蘇公投」失敗，蘇豈不是要直接倒閣？乾脆訴諸「政黨對決」，告訴支持者是「反對國民黨」的投票，讓支持者更容易理解。

除公投，未來還有台中第二選區補選、立委林昶佐罷免案及2022選舉，民進黨意識到須盡快撲滅藍營氣焰，才能防止骨牌效應。而在藍綠都宣戰後，未來勢必全面出招。公投一役，也等同2022選舉提前開打。

公投 民進黨 罷免

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