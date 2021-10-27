4大公投對決 藍拚千場街講 綠衝百場說明

國民黨公投小組26日決議，黨主席朱立倫在30日全代會將宣示啟動1218場街講，迎戰四大公投。（本報資料照片）

四大公投 案將於12月18日投票，，國民黨公投小組昨決議，黨主席朱立倫在30日全代會將宣示啟動1218場公投街講，全力迎戰四大公投，民進黨 決定重啟全台超過百場的「台灣 更有力」說明會，「要當作選舉場來辦」，呼籲民眾投下「四個不同意」。

國民黨預定11月1日展開首場宣講，並進行夜宿凱道49天活動；未來也會分進合擊，配合秋鬥的全台行腳活動，以及12月12日的凱道大集結，定調四項公投是「對蔡政府的不信任投票」。

公投小組執行長、立委林為洲表示，秋鬥等公民團體由他負責聯繫，國民黨會配合秋鬥，自11月13日開始為期一個月全台行腳行動，12月12日在凱道集結也會全力配合。

他說，至於1218場全台街頭宣講活動，將到菜市場、夜市等人群聚集處遍地開花，並由智庫提供說帖等彈藥，最快11月1日起由朱立倫帶頭行動。

民進黨說明會首發場則將於30日在桃園市中央大學，由蔡英文總統及行政院長蘇貞昌親自上陣，31日第二站則選在屏東，一改過去由台北出發的傳統。

據規畫，除蘇貞昌及行政官員是固定班底，包括副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安及新竹市長林智堅等都是主要陣容。

民進黨高層透露，民進黨將會「四箭齊發」，透過至少四個面向來進行社會溝通。首先是「基層面對面，台灣更有力」，第二是「擴大社會力，台灣更有力」，第三是「錯假不要信，台灣更有力」，第四是「線上加線下，台灣更有力」。民進黨高層說，社會溝通除「陸戰」外，「空戰」的部分也會全面展開。