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黑白集／當年打壓異己 如今密鎖真相

黑白集

蔡總統國慶談話打造國家新史觀，「72年說」鋪陳「中華民國台灣」的政治身世。新國史才起造，可歌可泣的黨史就現破口，從美麗島律師到野百合都傳卧有線民，連黨的催生者都可能是蔣經國。黨的身世不明，披掛多年的民主受難者形象也掉漆了。

黨內伏有特務，蔡主席避重就輕，只談學運線民，迴避創黨主席可能出身調查局。她說民進黨前輩用生命為賭注創黨，諷刺的是，正是美麗島前輩施明德揭露「調查局主席」秘史，拖著餘命挑戰民選獨裁的正義。

前主席施明德自扁朝起，調閱個人檔案不可得，現正與促轉會周旋。促轉會只討好當權派，邀請陳菊、野百合政客閱覽檔案，大內宣國民黨恐怖統治，果然獲准延任一年。

蔡英文承諾解密美麗島事件、林宅血案與陳文成命案，但國安局只交出塗黑檔案，其餘延長加密，理由堂皇：「恐因公開造成情報員與國際情報合作曝光，影響國安」。威權時代以國安為由監控反對人士，蔡時代以國安為由密鎖真相，轉型正義仍是「轉行朕意」。

扁蔡兩朝高談轉型正義，卻將攸關民進黨身世的歷史深埋黑箱。綠營自述的「創世紀」裡只有美麗島受難者模糊身影，以及智勇過人的辯護律師，他們勇於揭發威權統治的過錯，卻懼於釐清威權者與黨外的千絲萬縷。

民進黨 台灣 蔣經國

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