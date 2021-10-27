施明德調閱檔案頻碰壁 結婚證書也不准看

施明德。（本報資料照片）

前民進黨 副祕書長林忠正日前爆料，民進黨某任黨主席是調查局臥底，而民進黨前主席施明德稱林指的是創黨主席江鵬堅，震驚綠營。林忠正昨天再爆，施明德夫婦告訴他，檔案局不准施明德看他和艾琳達的結婚證書，痛批：「政治檔案保密到荒誕不經！」

台北中國 時報報導，林忠正表示，他昨天和施明德一家人通話時，提到促轉會要施明德自己去申請政治檔案；施明德及夫人說，從2002年國家檔案局成立以來，他們一家人20年來多次申請調閲有關施的資料，每次申請就拖上幾個月，不是因為牽涉第三人而直接遭拒絕，就是塗去人名的加工資料，有時候國家檔案局就乾脆只給看包著資料的黃皮紙袋，不准打開。

施明德妻子陳嘉君指控到國家檔案局查看資料處處受限，她在臉書表示，2012年9月11日在立法院舉行的政治檔案法的公聽會，當天促轉會代理主委葉虹靈也有出席。民進黨草率通過政治檔案法時，就已經種下轉型正義的惡果，她喊話，唯有國家檔案全面開放，才能對得起受難的全體。

據報導，林忠正還說，國家檔案局連施明德和艾琳達的結婚證書都不准施看，理由是這會牽涉到艾琳達的隱私 權，「這夠荒謬吧！」林更痛批這真的是黑色的鬧劇，「國家檔案局其實已經扭曲成國家保密局，專門掩飾真相的機構」。林忠正呼籲，「打開潘朵拉的盒子吧！政治檔案不應該被民進黨政府搞成政治鬥爭的新工具。」