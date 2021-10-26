新聞評論／民進黨「護主權」？淪綠色「遮羞布」

國民黨立委鄭麗文（右）聽到蘇揆（左）罵「袂見笑」（不要臉）後，衝到備詢台前要求道歉。 （本報資料照片）

美中軍事競爭持續占據國際媒體版面，台灣 成為火線話題。蔡總統雙十國慶談話強調主權不容侵犯，這原是嚴肅的國政議題，卻演成執政團隊霸凌在野黨的工具，甚至淪為劣質政客的遮羞布。繼「芒果乾」之後，「護主權」也被玩殘成廉價的政治笑柄，偏偏主權愈護愈弱，官員卻更霸道傲慢。

外媒紛紛探討台海軍力失衡，憂慮隨時擦槍走火。但在國會，行政院長蘇貞昌不誠懇答覆國防議題，反挑釁質詢的在野黨立委：「你要投降嗎？」還痛罵對方「袂見笑（不要臉）」。綠委則集體表態，「挺蘇揆護主權」。原來，連掃把都不必拿出來，光靠罵人就能護主權。

「護主權」不只是暴走閣揆的護身符，內閣官員也競相嗆中比狠，連「不知大陸是什麼國家」的話都說出來。剛被罷免的基進黨立委陳柏惟，在各種劣跡被踢爆後，以「會把台灣顧好」哀求選民把他留住。而這些官員和民代護主權的方式，都是「口腔式」，完全靠嘴巴喊；彷彿國防部長不說台語就指揮不動軍隊，陳柏惟不留在立院台灣就會被對岸吞掉。

「護主權」喊得震天價響，蔡政府就順手把監督國防外交的聲音全貼上「投降」標籤。然而，台灣的對外空間卻愈喊愈小。五年多來，台灣主權弱化，邦交國減少，參與國際組織被迫退群，雙邊與多邊的經貿協定停留在馬政府的規模，全無進展。更嚴重的是，蔡政府將外交與經貿「外包」美日，漸失開拓國家生存空間的主動權。

蔡總統常吹噓美日友我、世界挺台，但這些口惠都未轉化成台灣的國際參與能量，邦交數創下史上新低。台灣爭取成為世衛大會觀察員，美國 僅止於口頭聲援；說駐美機構要改名「台灣代表處」，顧立雄和吳釗燮人都到了美國，卻兩手空空而回。在反中的國際氛圍下，大國的友好同情把台灣當成小刀般「磨礪以須」，只為牽制中國，卻完全無法「變現」為更實質的外交進展。

蔡政府把美國當靠山，但碰到國家利益衝突時，卻忘了要捍衛台灣的利益。例如，美國要求半導體業者交出業務機密，經濟部長王美花沒替台積電撐腰，卻幫美國找藉口說它「不會洩密」。美國無意與台灣簽署雙邊貿易協定，王美花提不出對策，還稱拜登 有國內問題須解決，台灣要「將心比心」。這是在耍百姓吧？美國的外交政策均以美國利益為先，蔡政府受其制約，還對台灣的質疑者扣紅帽子。這種一味媚外的做法，是護主權嗎？

申請加入CPTPP案，也是政府官員因抗中而角色錯亂的又一事例。談判官員寄望今年輪值國日本相助，無視國內產業毫無準備；面對可能「毀農」的衝擊，農委會主委陳吉仲只會空話要「借鏡日美」經驗保護農業。試想，台灣有北京的阻力，只會增加與他國談判的障礙和成本，怎可能用「反中」取得他國讓利？

蔡政府在大陸以及美日大國面前，對聲張主權是兩副嘴臉，在「護主權」的糖衣下，包藏著民進黨「顧政權」的私心。也因此抗中愈用力，蔡政府在美日面前頭垂得更低，不止釣魚台主權失語，連國防預算都被美國干預，「主權不容侵犯」如同幽靈呼喚。

日本新首相岸田表態挺台，但希望兩岸對話解決；美國防部希望台海緊張和平解決，強調不對台灣主權採取立場；外媒更點名拜登政府別把台灣當棋子。國際政治現實對比蔡政府的執政失利，更凸顯官員的浮誇不負責任。一個對內「色厲」、對外「內荏」的政府，值得尊重嗎？