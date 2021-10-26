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罷免門檻 民進黨又「翻桌」 朱立倫：不是新聞

台灣新聞組／台北26日電
國民黨主席朱立倫。（中央社）
國民黨主席朱立倫。（中央社）

台灣基進黨立委陳柏惟罷免民進黨立委擬下修罷免門檻，民進黨立院黨團總召柯建銘前天表示，「不能昨天輸了，今天就要翻桌子」。陳柏惟則認為，罷免通過不是規則問題，他對規則沒有意見。但國民黨主席朱立倫諷刺，「民進黨的翻桌不是新聞」。

朱立倫說，民進黨就是鴨霸式的民主，只要他們認為是對的就是對的，「昨天嫌罷免門檻過高、今天又嫌門檻過低」，只要罷免對象是國民黨，就覺得門檻愈低愈好，如果罷免對象是民進黨，就門檻愈高愈好，「不要忘了，這次就算依據2016年修法前最高門檻，陳還是會被罷掉」。

選罷法修法以來，從高雄市前市長韓國瑜、到桃園市前議員王浩宇到立委陳柏惟罷免案，有學者認為，報復性罷免已成為政治惡鬥。對此，台北市長柯文哲昨嗆民進黨，當年「選罷法」降低罷免門檻是哪一個黨搞出來的？「要不要道歉？要不要出來懺悔？事情都是你們搞出來的，現在選輸，還說不公平。」

柯文哲嗆民進黨，當年罷免韓國瑜，民進黨不是高喊民主的勝利，但現在陳柏惟被罷免，又說要修法，台灣話說，「神也你鬼也你，不過搞到今天這個局面，該修就修。」

無黨籍立委林昶佐也將面臨罷免挑戰，提案領銜人日前已將第二階段連署書送至台北市選委會，中選會副主委陳朝建表示，正在查對連署人名冊，查對期間為10月10日至11月18日，若符合規定，即會宣告罷免案成立。

朱立倫表示，林昶佐應該謙卑面對選民，「不要動輒用意識形態、抗中保台來質問我們」，否則這樣的立委一定會被罷免掉。林昶佐回應，如果國民黨要繼續操作仇恨、煽動對立，他們不會迴避，將全力因應。

陳柏惟罷免案過關，未來三個月內必須完成補選。中央選舉委員會周四將舉行委員會審查投票結果，至於是否會合併12月18日公投投票，陳朝建表示，須經委員會審議討論，屆時將一併公布。

罷免 民進黨 陳柏惟

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