黑白集／「反清昶」起手式 綠營先打抗中牌

無黨籍立委林昶佐。（記者徐偉真／攝影）

主打「抗中保台」的陳柏惟 剛被罷免 ，下一個被鎖定的林昶佐立刻指控，國民黨拉下陳柏惟的做法「成為國際認證的中國 滲透勢力」，「讓台灣社會有更大裂縫被中國介入」。看來，綠營「反清昶」，又要動用「抗中牌」。

民進黨選戰最常用的，除了抗中牌，還有「反黑金」和「悲情牌」。在「刪Ｑ」一役，就是這三板斧交互運用。林昶佐選擇以抗中牌作為起手式，主要是反黑金沒標靶，現在打悲情牌又太早；而抗中牌則四時皆宜，只要順利染紅對手，就成功了一半。

在綠營眼中，抗中牌的效用還不止於此。不論選舉或罷免，把戰鬥拉到意識形態對決，變成政黨之爭；就算自己執政成績再差，都能百毒不侵。如此一來，從綠營黨政到側翼都有了動員的著力點。陳柏惟的「反罷免票」衝高，也是奠基於此。

去年罷韓之戰，林昶佐恥笑韓國瑜「沒本事捍衛自己的市政成績」；如今他打出抗中牌，不也凸顯自己的軟肋是「問政成績不佳」？否則，何不用問政績效證明自己不該被罷免？

「清昶」之戰還沒開打，屆時主軸為何，林昶佐還有思考空間。但同一招式用多了，效果只會愈來愈差。儘管陳柏惟是「惜敗」，但林昶佐的爭議不下於陳柏惟，他若也以抗中牌為主軸，會騙得過首都選民嗎？