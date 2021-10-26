肯定古寧頭大捷？民進黨政府挨批「沒動作」

1958年6月12日，胡璉(圖中)陪同蔣中正總統巡視金門防務，蔣經國隨行。（圖：胡璉故居紀念館暨研究中心提供）

國防部 長邱國正昨天率員到太武山，主持古寧頭戰役72周年悼念陣（公）亡將士祭祀典禮，他強調同島一命，要共同維護金門和國家整體安全。縣長楊鎮浯說，古寧頭戰役歷史可做為將來道路的指引，金門人經歷過戰爭，更渴望和平。

1949年10月25日開打的古寧頭戰役（金門保衛戰），「金門王」胡璉領軍打敗共軍 ，讓中華民國得以在台灣 立足。昨是古寧頭戰役紀念日，資深軍事記者張友驊選在這天舉辦「刀鋒戰將胡璉」新書發表會。他說，蔡英文總統於國慶演說中指出「中華民國立足台灣72年」，代表肯定古寧頭大捷，卻看不到任何官方紀念活動。退役將領帥化民也說，古寧頭戰役應是蔡總統「建國72年」的第一戰，值得紀念。

帥化民表示，此書內容跟他早年聽到的版本高度雷同，可信度很高。胡璉被蔣中正總統認為是驕兵悍將、難以駕馭，但也正因為胡璉的通權達變、靈活自如，才讓軍隊成功守住金門和台灣。

張友驊認為，胡璉以「自力更生」的方式，為金門解決「缺水、缺糧、缺樹、缺路、缺錢」等問題。他創建金門酒廠後，大膽引進來自蘇聯中亞品種的高粱種子來金栽植。此舉挑戰政府政策，卻意外使金門高粱酒名聞中外。