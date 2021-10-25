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刪Q之後…公投綁立委補選？藍綠各有隱憂

台灣新聞組／台北25日電
立委陳柏惟遭到罷免後，與支持者一一擁抱。（記者黃仲裕／攝影）
立委陳柏惟遭到罷免後，與支持者一一擁抱。（記者黃仲裕／攝影）

台灣基進黨立委陳柏惟罷免，基進黨昨表示將自推人選或與他黨合作參加補選；陳柏惟也說，未來仍維持烏日和海線兩個服務處，百分之百不缺席補選，會全力幫忙輔選。由於年底公投在即，台中二選區立委補選日期未定，藍綠派誰都很傷神，也各有隱憂。政壇人士分析，12月18日公投若綁補選，會影響選情。

陳柏惟被罷免，台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐被列為下個目標。同選區民進黨市議員劉耀仁昨定調為「報復性罷免」，強調林這樣有做事的立委若被罷免，是侮辱市民智慧；但北市議員鍾小平反駁劉的說法，「清零散昶」領銜人周世賢也說，萬華人給林機會卻未被珍惜，臨時抱佛腳已來不及。

陳柏惟昨一早就展開謝票，他說未來不管派誰參加補選，只要需要他，他都會幫忙。基進黨新聞部主任張博洋說，基進黨會在艱困地方站出來，此次雖遭受挫敗，會很快進入戰鬥位置。

發起罷免的「刪Q總部」昨早也出動三輛宣傳車，透過廣播放送「感謝再感謝」。對於有媒體把此役歸為國民黨主席朱立倫上任首勝，刪Q總部說，罷免無關藍綠，朱多次表達要幫忙，但罷免戰都打了半年多，最後兩周做不了什麼。

行政院長蘇貞昌昨為陳柏惟感到惋惜，鼓勵不要氣餒，台灣的民主還需要大家一起向前走。桃園市長鄭文燦前晚在臉書發文鼓勵陳柏惟，政治路上有起有落，他自己也曾遇到挫折，但相信只要堅持理想就能感動人民。

台北市長柯文哲表示，近年先選舉、再罷免、再補選，整個台灣社會動盪不安，後面都有政黨動員，互相對抗不是很健康的社會氛圍，「這種殺來殺去，我看了不太喜歡，只是你問我說要怎麼辦，我不知道。」

環南市場自治會長林勝東先前為了市場疫情嗆聲林昶佐不要作秀，隨後改口只要能幫萬華爭取疫苗的人都會被原諒；對於林昶佐罷免案，他僅說「不懂政治、沒有意見」。

罷免 陳柏惟 台灣

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