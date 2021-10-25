決戰年底公投 朱立倫喊倒蘇 蘇貞昌籲勿政治操作

行政院長蘇貞昌（前左）稱公投是對事的投票，應該就事論事，不要政治操作。（記者許正宏／攝影）

台灣基進立委陳柏惟罷免 案（刪Q）過關後，朝野皆把年底的「反萊豬」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」、「公投 綁大選」等四大公投案視為2022前哨戰。國民黨主席朱立倫定調四大公投為「倒蘇」公投，呼籲年底公投對蔡政府投下不信任票。行政院長蘇貞昌昨日對此表示，他會向國人報告政府正在做什麼，公投是對事的投票，應該就事論事，不要政治操作。

本報系聯合報報導，蘇貞昌說，國民黨當年開放符合國際安全標準的「萊牛」，卻抹黑符合國際安全標準的「萊豬」，邏輯怎說得通？台灣是以貿易出口為主的國家，東西要賣給外國，卻不准東西來，要怎麼做生意？民生、經濟、工業都要用電，卻又反對發電，還要重啟危險的核四，這怎麼合道理？

針對朱立倫喊出「倒蘇」公投，民進黨 譴責國民黨將公投作為政治鬥爭工具，「此舉完全無助於台灣社會對公共議題討論，也阻礙國家進步發展」；民進黨對於公投淪為政黨惡鬥的工具感到遺憾，但也絕對不會迴避。

民進黨發言人顏若芳說，這場公投對國際貿易、經濟發展、能源轉型及民主永續都有重大影響，民進黨對公投態度非常明確，也一直與相關團體保持聯繫，民進黨和執政團隊會傾全力持續向社會溝通，說服更多民眾投下「四個不同意」。

另據台北中國時報報導，國民黨公投小組執行長林為洲昨直言，刪Q是對蔡政府不信任的前哨戰，年底四大公投就是針對蘇貞昌「閣揆保衛戰」的重要決戰。林為洲表示，陳柏惟罷免案是對蔡政府不信任的前哨戰，蔡英文總統與蘇貞昌皆力挺陳柏惟，罷免案卻通過，已重挫執政黨士氣。而年底的公投，那是對蔡政府的期中考。

民進黨立院黨團總召柯建銘指出，四大公投案內容牽涉環境、能源、台美關係等議題，「屆時公投若沒好好守住，任何執政黨都沒辦法執政。」柯建銘說，朱立倫的做法，彷彿被陳柏惟罷免案的勝利沖昏了頭，但回過頭來，希望朱立倫能夠好好靜下心思考，如何面對在野黨對國家的責任。