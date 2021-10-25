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修選罷法？朱立倫諷柯建銘：民進黨翻桌不是新聞

記者劉宛琳／台北25日電
國民黨主席朱立倫。（圖：國民黨提供）
國民黨主席朱立倫。（圖：國民黨提供）

台灣基進黨立委陳柏惟被罷免民進黨立委提出檢討選罷法門檻，不過黨團總召柯建銘稱不能「昨天輸了，今天就要翻桌子」。對此，國民黨主席朱立倫諷刺，「民進黨的翻桌不是新聞」，只要罷免對象是國民黨，就覺得門檻越低越好，反之就越高越好，哪有這麼回事？

朱立倫說，民進黨的民主就是「鴨霸式」的民主，只要他們認為是對的就是對的。昨天嫌罷免門檻過高、今天又嫌門檻過低，只要罷免對象是國民黨，就覺得門檻越低越好，如果罷免對象是綠營，就門檻越高越好，那有這麼回事？不要忘了，這次就算依據2016年修法前最高門檻，陳柏惟還是被罷掉。

對於蔡英文總統在罷韓時說台灣民主往前走一步，刪Q後卻說台灣民主還要加強，媒體詢問，這個詮釋權到底在誰身上？朱立倫表示，民主的詮釋權在全民身上，絕對不在民進黨口中，更不是在蔡總統眼中，只要對民進黨有利就叫民主向前，只要對民進黨不利的叫民主要反省檢討，真正傷害民主的是民進黨。

朱立倫強調，如果蔡總統今天能真正瞭解台中第二選區民眾關心的民生議題，就不會說出這麼荒謬的說法。

對於年底公投，民進黨要下鄉宣傳，朱立倫也將擔任公投電視說明會主講人。朱立倫回應：「是」，差不多5、6月時，當時前主席江啟臣就邀請他，他做為國民黨員當然積極參與，現在擔任主席也一樣，所有主講人都會全力投入，希望12月18日的公投能展現民意，讓四項公投都能過關。

朱立倫強調，12月18日的公投，是民眾對是非對錯、尤其是對蘇內閣這段期間施政不滿的反彈，民進黨與其下鄉宣傳，倒不如把施政做好，若施政做不好，民眾一定會出來投倒閣不信任投票。

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