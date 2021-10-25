基捷駁火 柯文哲：反攻大陸再說？林右昌：腦袋停在過去

台北市長柯文哲24日出席活動時，評論基隆輕軌分為兩階段處理，「是等反攻大陸以後再處理嗎？」（記者潘才鉉／攝影）

台北市長柯文哲 、基隆市長林右昌連日為基隆捷運 隔空「駁火」，柯昨天表示，基隆輕軌變成基隆捷運，還分為兩階段處理，「是等反攻大陸以後再處理嗎？」批評台灣 政治常常是這關騙得過去，就先騙過去再說。林右昌反諷柯的腦袋停留在過去時空，拿最早的Tram-train構想跟現在混為一談，「思維怎麼還停留在反攻大陸、解救大陸同胞的年代裡。」

柯文哲昨天出席活動時說，當年是輕軌，現在變成捷運，表示當年基隆輕軌計畫根本不成熟。林說因台北市關係費用增加，那是因為終點設在南港展覽館站不切實際。東區門戶計畫是以南港站當核心，終點規畫在南港展覽館是誰決定的，現在「沒有人要認帳」。

柯文哲表示，推動基隆輕軌要整體規畫，不能說台北端解決了、基隆端沒有解決。現在分為兩階段處理，先處理南港到八堵，「那八堵到基隆那段，是等反攻大陸以後再處理嗎？」、「為什麼？因為他沒辦法處理。」

柯文哲質疑，若改變路線可行性評估、環評都要重做，林右昌任期剩一年兩個月而已，現在環評重做，表示要開工也是等到「反攻大陸後」。這還不是基隆輕軌的問題，又牽涉北宜高鐵、台鐵優化、捷運線延伸可行性問題，甚至有關國五公路系統優化，相信交通部運輸研究所都有詳細資料。

基隆市長林右昌24日晚在臉書貼文表示，柯拿最早的Tram-train構想跟現在混為一談，「思維怎麼還停留在反攻大陸、解救大陸同胞的年代裡。」（本報資料照片）

林右昌昨晚在臉書貼文「柯市長不要每次講輸A了，又轉移去扯B」，指柯也承認為了解決台北端的問題，基隆捷運增加87.9億元台幣，就不要亂扯，刻意製造好像經費增加就是不合理的。

林強調「再講一次」，輕軌升級為LRRT中運量系統是因為「基隆捷運」與新北市「汐東線」整合後，整體運量與效能大幅提升，整合當然要綜合規畫考量路線的布局，這對東湖、社后、汐止、保長坑與基隆市都好，甚至若進一步延伸到內湖舊宗路港乾地區，那柯P認為沒有救的內湖塞車問題也有救了。

林右昌說，服務人口與系統提升了，經費當然會增加，這是很合理的事情。柯市長不要到現在還在一直撞牆，腦袋停留在過去的時空一直轉不出來。科技都已進入元宇宙了，柯市長的思維怎麼還停留在反攻大陸、解救大陸同胞的年代裡。

林右昌表示，去年四長會議對於怎麼進入台北端，他跟新北市長侯友宜都尊重台北市的意見，採地下化方案，增設兩地下車站。至於在新北與基隆市路段，是否也請柯市長尊重新北市與基隆市。基隆端的方案也都深入討論過，四長會議的共識就是分階段處理，完全不影響基捷工程的進行。

貼文末了，林右昌還以「柯市長那麼關心基隆端的方案，從南港到汐止一路管到基隆海邊，是想要選『大台北市』長喔」結尾。