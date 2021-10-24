江鵬堅特務疑雲 施明德妻PO江當年歸還文件

陳嘉君23日在臉書PO出江鵬堅歸還的資料。（取材自臉書）

民進黨前主席施明德指創黨主席江鵬堅跟他坦承自己是調查員，並歸還他一些文件，施明德妻子陳嘉君昨天在臉書 PO出當年江鵬堅歸還的部分文件，包括1978至1979年間黨外助選團、黨外總部的各種內部紀錄。

陳嘉君指出，江鵬堅歸還的文件包括內部決策紀錄、開會紀錄、文宣草稿、草圖、雜七雜八的收據、塗鴉的紙張、艾琳達的筆記本、英文書、私人信件、陳婉真寫給友人的信件原稿、康水木的收據、施明德的筆記、心情日誌等，甚至還有施明德結婚證書的草稿。

針對促轉會委員王增勇指出，「檔案與口述歷史都代表真相，但不完整，需多完整查證；不能只因為一個人說話，就說他是否有罪」。陳嘉君反嗆，促轉會現在掌權了，對「施明德的見證」的作為，居然用國民黨 粗暴的「證據說」，這是任何掌權者想要掩蓋或否認真相時慣用的手法。

施明德（右）與妻子陳嘉君（左）。（本報資料照片）

另外，關於閱覽檔案一事，陳嘉君說，施明德從2003年至今一直跟檔案局申請檔案、要求能檢視完整的檔案，四處奔走請託幫忙近20年，甚至到監察院向黃煌雄委員陳情，還在馬英九 擔任總統期間，以施明正、施明雄和施明德三個政治犯暨家屬的名義寫信向總統陳情，「渴求總統賜給受難家族歷史真相」。

施明德日前在臉書說，促轉會開放閱覽檔案，「為什麼我的同案被告陳菊，早已看完檔案，迄今還不准我看檔案？因為她官大嗎？」對此，促轉會表示是施明德未申請查看相關資料。

陳嘉君同時也痛批促轉會代理主委葉虹靈，陳嘉君提到，至少在2次立法院舉行的公聽會、1次監察院的閉門會議中，她清清楚楚地向葉虹靈陳述，施明德作為坐牢25年的政治「良心犯」，如何在檔案局遭受不公不義的對待，「這個不義叫剝奪一個受難者追求真相的人權，這個不公叫這些科員都可以看的檔案，受難者不能看」。陳嘉君直言，她對國家「兒戲般」的處理轉型正義感到難過，葉虹靈主持的機關註定失敗，歷史也會記上一筆，「現在看來更清楚了，要追求真相與和解，絕對不能去找促轉會。」