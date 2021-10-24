黑白集／綠色「深偽」轉型正義 越轉越對立

民進黨前主席施明德。（本報資料照片）

民進黨 立委黃國書擔任線民案延燒，民進黨前主席施明德更提出，「15位美麗島辯護律師誰不是特務」的大哉問。對此，促轉會終於呼籲「要避免獵巫」，這也揭露蔡政府推動轉型正義的「深偽」色彩。

促轉會啟動「監控檔案當事人閱覽計畫」，打開潘朵拉的盒子，目的不外藉此深挖及醜化國民黨 當年之瘡疤。奇怪的是，連野百合世代都已「獲邀」檢閱檔案，但繫獄最久的施明德卻不在列；促轉會辯稱他「未申請」，完全說不通。有人接獲通知卻選擇拒看，如林濁水認為沒有意義，陳文茜則說「想為靈魂留點餘地」。范雲、羅文嘉等人看了，則義憤填膺，但他們有何際遇堪與施明德比擬？

如果這些祕密檔案變成個人放話、影射、譴責的工具，促轉會就會如林濁水所說，「越促轉社會越對立」。黃國書自己坦承就罷了，但已故的江鵬堅被追封「特務」，以及美麗島辯護律師群貞操一體受疑，又算什麼轉型正義？

難堪的是，黨產會日前才以促轉會檔案多次提到「救國團」的監控行為，要求救國團交代。如今促轉會說，檔案與口述歷史都不完整，小心引起獵巫風潮，法治社會不能未經審判就被鄉民定罪。這個巴掌，打得好響。

以假亂真的「深偽」變臉軟體，讓人痛惡。真偽難辨「深偽」轉型正義，則讓人痛心！