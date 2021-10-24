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新聞評論／陳柏惟沒救成 民進黨反自暴失能失格

聯合報社論
立委陳柏惟（右四）被罷免，陳柏惟團隊23日晚出面致謝，支持者落淚不捨。（記者黃仲裕／攝影）
立委陳柏惟（右四）被罷免，陳柏惟團隊23日晚出面致謝，支持者落淚不捨。（記者黃仲裕／攝影）

基進黨台中立委陳柏惟（3Q哥）被罷免案，在民進黨全力救援下，雖激出了近52%的高投票率，仍然擋不住當地憤怒的「刪Ｑ」民意。以陳柏惟問政之言不及義，他被罷免，只是剛好而已。相形之下，民進黨不顧是非地為他辯護力挺，操作手法已到了荒腔走板、不顧理念的地步。由此看，這場罷免案也是民眾對「影武」的執政黨之不滿和警告。

年初桃園市議員王浩宇的罷免案投票率僅28%，即成功將他罷免；去年高雄市長韓國瑜的罷免案投票率42%，也成功罷免。這次52%的投票率當然是異數，說明雙方交戰之激烈，其實已被推升為藍綠陣營的替代戰爭。最後的差距不到5000票，說明了「刪Ｑ」案贏得驚險；但如果不是民怨高漲，不會衝出這麼踴躍的投票。

綜觀這場罷免案，民進黨介入挺陳柏惟的程度，已遠超過對己黨議員王浩宇的支持。民進黨雖一再將「刪Ｑ案」醜化為「報復性罷免」，企圖降低罷免正當性；但當初民進黨將「罷韓」案定位為「反制失格民選官員、民代」，走的不正是「報復」路徑嗎？

陳柏惟成為被罷免標的，絕非因為他是「抗中保台最力」，或者國民黨「以大欺小」；主要因素是陳柏惟在國會的表現堪稱集「脫序演出」之大成，渾然不知立委的天職為何。加上他被爆出肇事逃逸、涉足賭博電玩，愈發強化他被罷免的正當性。儘管綠營用盡手段企圖扭轉陳柏惟形象，對於肇逃，說他「已經勇敢悔過」；對於其家族開設賭場，硬說成他「出身寒微」，理由都荒謬至極。如此狡辯，更顯示民進黨只在乎輸贏，心中毫無信念與價值。

民進黨派系的高度動員挺陳柏惟，確實發揮了相當的威力。例如，民進黨以舉黨之力把罷免案升高為「抗中保台」之戰，繼續消費「芒果乾」（亡國感）的剩餘價值，並將其對手顏寬恒乃至整個台中二選區「染黑」，企圖「以毒攻毒」。包括陳柏惟在倒數階段以「苦行」打悲情牌，並發動親綠財團及藝文人士為其舉辦造勢晚會，都把罷免案推至一個顯不相稱的高潮。

這些手段，到了投票當天仍「奧步（不正當手段）盡出」。例如，基進黨造謠「投票所發生狀況」，民進黨議員陳世凱、許淑華等人撰文「反罷免」，以及陳柏惟總部派出之監票人員到投票所攝影等，在在繃緊支持者神經。這等手段，比起當年高雄市長投票前夜陳菊陣營的「抓到了」事件，恐怕還更勝一籌。可見，為擋下罷免，泛綠營幾已無所不用其極。也因為如此，罷免案的成功顯得意義格外不凡。

一直以來，藍綠在台中市第二選區互有勝負，這樣的「搖擺選區」，其實是很好的民意觀測站。2020年的大選，這個選區的選民選擇了蔡英文和陳柏惟；而如今，民意再度轉向。可見，民選公職人員若只知作秀，不問百姓疾苦；或只談意識形態，不問民生，終會被唾棄。如果綠營把刪Ｑ成功歸因於國民黨或顏家的動員，那就低估了這場罷免的意義。

對國民黨而言，朱立倫算是贏得了他黨主席的第一戰，但贏得並不輕鬆。接下來，更重要的任務是年底的四大公投案，還有台中這席立委補選，以及蓄勢待發的林昶佐罷免案。這些，都是九合一地方選舉的前哨戰，國民黨必須步步為營。這次，民進黨傾巢而出卻未能成功救援陳柏惟，原因是它利用執政地位做出太多囂張、跋扈、背離民意的事，嚴重傷害了民眾的信任。選舉策略再強大，終究無法贏得民心，這是民進黨必須學到的教訓。

罷免 陳柏惟 民進黨

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