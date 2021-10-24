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新聞眼／刪Q戰綠內傷 蔡英文不跛腳也破皮

記者林政忠、陳洛薇、周佑政
成功罷免立委陳柏惟後，在刪Q總部現場觀看開票的民眾歡呼慶祝。（記者林俊良／攝影）
成功罷免立委陳柏惟後，在刪Q總部現場觀看開票的民眾歡呼慶祝。（記者林俊良／攝影）

立委陳柏惟（3Q哥）罷免大戰，從冷戰變激戰，「刪Q」戰役早已不是「一個人的武林」。陳柏惟和顏家捉對廝殺，藍綠主帥朱立倫、蔡英文較勁拚場，原本零星民怨的「沉默螺旋」，最後蛻變成天崩地裂的「蝴蝶效應」，單一戰場牽動朝野全局，面對年底公投和明年大選，藍綠都繃緊神經。

民進黨而言，「陳柏惟防線」潰敗絕對是弊大於利。蔡英文表態力挺陳柏惟「不要讓認真的人孤單」，民進黨揚言修法「反惡罷」，新系軍師利錦祥更親自操盤，執政黨不惜全黨救一人，結果卻是踢到大鐵板；陳柏惟爭議連環爆、執政機器傾巢而出，激化最後投票率、同意罷免雙雙破五成，創下史上第一紀錄，就算選罷法舊制也保不了陳柏惟，背後不只反映「討厭陳柏惟」程度，更充滿「討厭民進黨」效應。

國民黨將罷免案定調為對蔡政府的「不信任投票」，罷免案一翻兩瞪眼後，不少網友昨天怒灌蔡英文臉書出氣，大酸「謝謝總統催票」、「恭喜助選成功」。

「刪Q」吞敗，民進黨受內傷，蔡英文就算不跛腳也破皮，一向擅長觀風向的民進黨更該捫心自問，是否站在多數民意的對立面？

國民黨看似勝利之師，朱立倫班師回朝首戰告捷，打了一劑強心針，但罷免戰功恐怕是顏家大於藍營，如果不是中二選區屬於藍大於綠的傳統板塊，加上顏家組織動員奏效，在野國民黨要單挑執政國家隊，勝負恐難預料。「刪Q」雖成功祭旗，並不代表接下來「罷昶」（罷免立委林昶佐）、公投都會一帆風順。

「刪Q」大戰過程，國民黨一度出現多頭馬車、策略紊亂，基層還不滿「看不見主帥在哪裡？」如果不是陳柏惟肇事逃逸、涉賭博電玩案的黑歷史被接連翻出來，犯了天條惹眾怒，罷免恐怕師出無名，就算地方派系總動員，也很難闖過罷免門檻。

陳柏惟去年才以「反中網紅」當選、今年就成「中二翻黑」罷免，民意風向轉變之快，令人難以捉摸。陳柏惟被罷免宛如一道分水嶺，綠軍快速集結，藍軍重整戰場，下一場大戰正蓄勢待發。

罷免 陳柏惟 民進黨

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新聞評論／陳柏惟沒救成 民進黨反自暴失能失格

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