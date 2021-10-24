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綠自種苦果 學者籲重修選罷法終結惡鬥

記者侯俐安／台北24日電
台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，學者認為，五年來已看到報復性罷免的後果，朝野應平心靜氣檢討選罷法，終結惡性鬥爭。圖為罷免同意票通過門檻後，立委陳柏惟（右）與支持者緊擁。（記者黃仲裕／攝影）
台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，學者認為，五年來已看到報復性罷免的後果，朝野應平心靜氣檢討選罷法，終結惡性鬥爭。圖為罷免同意票通過門檻後，立委陳柏惟（右）與支持者緊擁。（記者黃仲裕／攝影）

2016年「公職人員選罷法」修法降低門檻後，高雄市前市長韓國瑜、桃園市前議員王浩宇相繼被罷免，創下直轄市長、議員被罷免紀錄，台灣基進立委陳柏惟罷免案昨也通過，學者認為，五年來已看到報復性罷免的後果，朝野應平心靜氣檢討選罷法，終結惡性鬥爭。

民進黨2016年完全執政後，為推動「割闌尾（藍委）」，將原本罷免通過門檻「雙二一」制（選舉人二分之一以上投票、投票人二分之一以上同意），大幅下修為相對多數，但同意票須達總選舉人數四分之一。

不過，韓國瑜去年被民進黨罷免後，藍營隨即發動一連串罷免攻勢，王浩宇今年初率先中箭落馬，高雄市議員黃捷也面臨罷免危機；陳柏惟昨天再遭罷免，罷免門檻是否過低，讓民進黨湧現再修選罷法聲浪。內政部長徐國勇日前在立法院表示，修法可討論，但內政部目前無修法打算。

東海政治系教授沈有忠說，2015年國民黨前立委蔡正元罷免案，是選罷法舊制最後一次，在修法後，接二連三罷免案，讓罷免淪為政治操作，已讓各界注意到選罷法修法必要。

沈有忠說，最該修的是複數選區議員門檻，縣市議員採複數選區，一個選區選出多名議員，只要獲得安全門檻票數就能當選，本來只代表局部聲音，罷免時卻會集結所有反對力量，「當選基礎少、罷免卻容易」，這類罷免門檻應要調整。沈有忠也說，民代是否適用罷免應可討論，這次罷免案，萊豬、空汙、法案、疫苗等政策，都非一名立委可做到的事，卻由陳一人承擔。

中山大學政治所教授廖達琪說，修法後已能看見相互報復性罷免的後果，如今各方陸續中箭下馬，朝野應平心靜氣討論修法，除了回到原來的五成門檻，降低惡性政治動員機率，現在複數選區罷免門檻規格也完全不對等，是非常荒謬的制度問題。

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