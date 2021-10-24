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藍乘勝追擊 全力續拚年底4大公投

台灣新聞組／台北24日電
立委陳柏惟罷免案通過，國民黨主席朱立倫在國民黨中央黨部發表談話，重點放在年底四大公投。（記者林伯東／攝影）
立委陳柏惟罷免案通過，國民黨主席朱立倫在國民黨中央黨部發表談話，重點放在年底四大公投。（記者林伯東／攝影）

立委陳柏惟遭罷免國民黨主席朱立倫昨表示，接下來會全力備戰年底四大公投，公投除是堅持是非對錯，也是對行政院長蘇貞昌的不信任投票。行政院發言人羅秉成表示，四大公投涉及政策部分，行政院一定會積極向人民報告，也會說明所有政策，尋求人民最大支持。

刪Q成功讓藍營士氣大振，立委林昶佐可能是下一位被罷免對象。林昶佐第二階段罷免連署書日前已送交台北市選委會審議。發動罷免的台北市議員鍾小平表示將「乘勝追擊」，「罷昶」比「刪Q」樂觀，因為有機會綁12月18日的四大公投。

綠營人士指出，若罷免林昶佐成案，且投票時間與年底公投同一天，仍不得輕忽連帶效應，屆時林昶佐「不死也重傷」。

北市選委會副總幹事余淑說，二階段連署書還在初審階段，依法至少要40天，若查對後達到門檻，11月18日前將由中選會通知領銜人，成案後可在20至60天內辦理投票。

國民黨主席朱立倫昨天談話重點放在年底四大公投。國民黨人士表示，林昶佐罷免案若確定成案，國民黨會如同在陳柏惟罷免案中一樣的立場，僅站在被動協助角色，尊重公民團體與地方民意規畫。

不過，藍營人士也說，林昶佐與陳柏惟雖同屬綠營，但區域與個人特質不同，林沒有像陳這麼激起大家反感，後續發展仍要觀察。

林昶佐昨說，朱立倫應冷靜思考，適可而止，國民黨成功拉下陳柏惟，但這些作法，讓自己成為被國際認證的中國滲透勢力，符合最大在野黨應有的價值立場嗎？

民進黨人士說，朱立倫昨天避談罷免林昶佐，顯然也認知到罷免戰場已告一段落，未來藍綠主力對決將是年底四大公投；有別於陳柏惟僅是民進黨友黨身分，四大公投通過形同否決執政團隊施政，更牽動明年地方選舉，民進黨將審慎面對。

朱立倫指出，國民黨接下來會一步一腳印，讓台灣的民眾了解當前執政黨長期執政不力，呼籲民眾站出來對四項公投投下贊成票。

國民黨文傳會主委凌濤表示，黨中央將立即投入年底公投戰場，最快明天公投小組將開會，擬定接下來的策略，盡快啟動宣講與宣傳工作。

凌濤表示，黨中央與黨團、智庫近日討論後定調，包含國民黨推動的公投併大選公投與反萊豬公投，以及公民團體推動的護藻礁與重啟核四公投，國民黨都會全力支持，並定位四大公投就是對民進黨的不信任投票。

他說，四大公投投票前，還有十次代表人的政見說明會，過程中會闡述四大公投內容，全力爭取民眾支持。

公投 罷免 國民黨

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