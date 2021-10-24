苦行、抗中牌失效 陳柏惟敗給自己的黑歷史

立委陳柏惟因為爭議言行遭罷免，但嗆辣言論仍有不少支持者，23日晚結果出爐後，支持民眾傷心落淚。(記者黃仲裕／攝影)

立委陳柏惟 被罷免 ，去年打敗顏家的男人，這次被自己打敗。罷免關鍵在於陳柏惟個人言行爭議性大，黑歷史連環爆，加上「抗中保台牌」不敵在地組織，拚不過顏家深厚耕耘，最終未能挺過刪Q風暴。

面對罷免戰役，台灣基進原本力主一戰，但在黑歷史連環爆後，陳柏惟接受民進黨 建議，轉趨低調並祭出「苦行」，企圖打悲情牌化解爭議。

陳柏惟第二張牌是「抗中保台牌」，他的台派色彩鮮明，去年搭上總統大選、反中風潮而當選。罷免前十天「民主最後一哩路」苦行，到選前「民主轉骨湯」音樂會，企圖複製去年的勝利公式，召喚青年大軍返鄉投票。

「抗中牌」失靈了嗎？在罷免票中，不同意票通常偏低，但陳柏惟罷免案中，不同意票超過7萬3000多票，差點就跨過25%門檻，這張牌對台派支持者並未失效，只是個人言行爭議大，難逃被罷命運。

陳柏惟上任後，在立院問政內容頻頻出現極端、即興式的發言，例如中火關閉一天、成立內交部等，以台語質詢國防部長造成反效果，挺萊豬、擋疫苗與大麻毒品的發言，都遭嚴格檢視。

「黑歷史」被爆料，也讓選民卻步。他過去涉及肇逃、賭博性電玩被逐一揭開，儘管苦行十日的最後時刻，公開認錯反省「十年前的陳柏惟已經消失」，但中二選區相對保守傳統，對肇逃等行為容忍度低，成為陳柏惟的致命傷。

民進黨雖上自總統、副總統、行政院長，下至選區議員、次級團體都聲援相挺，但隨陳柏惟黑歷史不斷傳出，黨內一派力主蔡英文總統不能站台，以免罷免怒火燒上身。不過，也有力挺派認為，民進黨不出聲支持說不過去，緘默會得罪疼惜陳柏惟的深綠勢力。

對台灣基進而言，陳柏惟是唯一一席立委，當選一年九個月，在地方組織難以與扎根20年的顏家勢力相拚。這次罷免戰役中，隱身背後的男主角是擔任志工的顏寬恒，顏家組織這次「動得很徹底」，顏清標打電話，親跑宮廟、農會系統，顏寬恒更親自主持過數百場客廳會，基層綿密的組織戰催出罷免同意票。