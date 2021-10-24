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刪Q過關 陳柏惟成台灣首位被罷免立委

台灣新聞組╱台北24日電
立委陳柏惟罷免案通過，他在開票結束後出面向支持者鞠躬表達自己努力不夠。(記者黃仲裕／攝影)
立委陳柏惟罷免案通過，他在開票結束後出面向支持者鞠躬表達自己努力不夠。(記者黃仲裕／攝影)

台灣基進立委陳柏惟罷免案昨天通過，投票率近五成二創史上新高，同意罷免7萬7899票，占51.48%，不同意7萬3433票，占48.52%；陳柏惟成為台灣首位被罷免立委，台灣基進也失去僅有的一席立委。

中選會表示，罷免結果七天內公告，陳柏惟自公告日起解除職務；自罷免投票結果公告日起三個月內將完成補選投票。被罷免人自解除職務之日起，四年內不得為同一公職人員候選人，中選會28日將開會審查罷免案投票結果。

罷免通過後，陳柏惟落淚說，「我沒有輸」，是多做一年九個月立委，「要笑著跟大家說一聲謝謝，3Q。」台下支持者不捨相擁落淚。刪Q總部說，罷免是很悲傷的事，希望各政黨推出願意服務的候選人。

蔡英文總統在罷免出爐後也致電陳柏惟打氣，肯定他努力到最後一刻。蔡英文臉書貼文也稱，台灣是民主國家，尊重罷免案結果，幾次罷免投票也讓大家感受到，對於民主發展，還有很多需要繼續努力的地方。

昨天投票踴躍，投票率高達51.72%，超過桃園市前議員王浩宇罷免案的28.14%、高雄市議員黃捷41.54%，也比去年6月高雄市前市長韓國瑜的42.14%還高。

陳柏惟是高雄人，以砲打韓國瑜出名，曾參選高雄市議員失利；去年參選台中市立委第二選區，挑戰地方實力雄厚的前立委顏寬恒勝出。陳柏惟當選一年多，因個人言行、問政等爭議遭遇罷免案。

昨天開票，一開始反對票較多，陳柏惟總部現場歡聲雷動，但隨後同意票超車並一路領先，不到一個半小時就跨過罷免門檻。陳柏惟晚間6時發表感言說，「我不覺得是輸，下一戰再贏回來」，支持者落淚高喊「高雄需要你」，陳連忙說，「你不要害我，感謝台中給我機會」，但短期好像不能再選這裡的立委，他一定會幫忙補選，如果他不算負資產的話。

「真的罷掉了。」刪Q成功，志工相擁而泣，罷免領銜人楊文元說，這是中二選區最光榮的一刻，罷免結果讓全國民代有所警惕，若違背對鄉親的承諾與政見，陳柏惟就是最好的典範。

罷免 陳柏惟 投票

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