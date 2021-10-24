我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

陳柏惟暴起暴落下一步回高雄？隊友：可能性不大

記者王慧瑛、林巧璉／高雄24日電
台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，各界關注他下一步。（本報資料照片）
台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，各界關注他下一步。（本報資料照片）

台灣基進立委陳柏惟罷免後，各界關注他下一步，黨內隊友、新聞部主任張博洋說，陳柏惟會先沉澱與思考，陳已把母親接到台中霧峰，有深耕台中決心，再回高雄發展可能性不大。

藍營民代日前到台中助攻罷免案時，曾說陳柏惟如果遭罷免不怕沒工作，高雄市長陳其邁已在高雄市政府為他安排位置，陳其邁氣得回應說，這種說法是無中生有，用低級惡劣謠言進行選舉操作，非常不可取。

張博洋說，陳柏惟與高雄淵源深，成長過程在高雄住過多處，陳柏惟父親已離世，陳柏惟當選立委後，便將母親接到台中同住，台中成為第二故鄉。

陳柏惟2018年曾在高雄市三民區參選市議員，拿下1萬2267，是該選區落選頭，陳2020年轉戰台中立委第二選區擊敗顏寬恆，成為大黑馬，才1年多光景就遭罷免，黯然下台，暴起暴落的政治路，相當戲劇性。

陳柏惟昨晚間被問到未來規畫，他回說「哪裡需要我，我就去哪裡。」台下民眾大喊「台中人不要你，高雄需要你！」陳連忙說「你不要害我，台灣哪裡需要我，我就去哪裡！」

陳柏惟是否可能回高雄投入2022年市議員選舉，張博洋認為，這個可能性不大，一來是陳柏惟當前需要先沉澱，再者陳柏惟也將母親接到台中，有深耕台中決心，陳柏惟下一步如何走，黨內近期會有討論，目前未定案。綠營人士也說，一旦就此捲舖蓋回高雄，等於毀棄耕耘台中基層承諾，難留下好名聲。

布局2022高雄市議員選舉，台灣基進已有不少選將備戰，提名策略是在原市區傾向都會派人參戰，力拚至少三席，才能在議會成立黨團。目前較明確的布局包含張博洋投入三民區，台灣基進新聞部副主任陳子瑜選左楠區，護理師楊佩樺投入大寮林園選區。台灣基進高雄黨部組織部主任周則宇原本積極經營岡山，因個人因素，參選計畫生變，台灣基進組織部主任李雨蓁可能投入鳳山選區。

台灣基進從高雄起家，中央黨部設在高雄，去年6月罷韓成功後，台灣基進士氣大振，如今陳柏惟遭罷免，勢必牽動黨內參選布局。張博洋說，2022市議員提名作業預計11月中下旬公告，屆時才會比較明朗。

陳柏惟 台灣 罷免

上一則

大台北4級地震 20樓工地高空搖臂「震到折彎」

下一則

1970年代通膨狂飆 曾讓台灣1元硬幣「變不見」

延伸閱讀

評／台立委陳柏惟「苦行抗中」失效 敗給自己黑歷史

評／台立委陳柏惟「苦行抗中」失效 敗給自己黑歷史
罷免案通過 陳柏惟深夜發臉書感謝投「同意罷免」的人

罷免案通過 陳柏惟深夜發臉書感謝投「同意罷免」的人
台立委陳柏惟罷免案過關 綠委送暖：相信你還會回到立法院

台立委陳柏惟罷免案過關 綠委送暖：相信你還會回到立法院
台灣民主轉骨湯？首次立委罷免 刪Q夜隔空拚場

台灣民主轉骨湯？首次立委罷免 刪Q夜隔空拚場

熱門新聞

美國總統拜登表示，若中國攻打台灣，美國會保衛台灣。(路透)

中國如武力攻台 拜登：美國會捍衛台灣

2021-10-21 22:15
陳文茜長期和健康問題共處。(取材自臉書)

「眼前一片黑」陳文茜在家暈倒8分鐘 愛犬救她一命

2021-10-21 23:01
眾多旅外台灣人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。(記者鄭超文／攝影)

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

2021-10-22 02:27
前副總統呂秀蓮拿出昔日投稿聯合報的剪報。記者邱德祥攝影

呂秀蓮：蔡英文是華獨 不是台獨

2021-10-21 16:26
本報「兩岸關係年度大調查」顯示，四成七認為改善兩岸關係的重要性高於發展台美關係。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

兩岸關係大調查／47%認為改善兩岸 先於強化台美

2021-10-17 22:34
前立法委員朱高正晚間7時多病逝萬芳醫院。（本報資料照片）

前立委朱高正晚間辭世 林正杰臉書證實肯定對台民主貢獻

2021-10-22 12:22

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」