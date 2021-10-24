陳柏惟暴起暴落下一步回高雄？隊友：可能性不大

台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，各界關注他下一步。（本報資料照片）

台灣 基進立委陳柏惟 遭罷免 後，各界關注他下一步，黨內隊友、新聞部主任張博洋說，陳柏惟會先沉澱與思考，陳已把母親接到台中霧峰，有深耕台中決心，再回高雄發展可能性不大。

藍營民代日前到台中助攻罷免案時，曾說陳柏惟如果遭罷免不怕沒工作，高雄市長陳其邁已在高雄市政府為他安排位置，陳其邁氣得回應說，這種說法是無中生有，用低級惡劣謠言進行選舉操作，非常不可取。

張博洋說，陳柏惟與高雄淵源深，成長過程在高雄住過多處，陳柏惟父親已離世，陳柏惟當選立委後，便將母親接到台中同住，台中成為第二故鄉。

陳柏惟2018年曾在高雄市三民區參選市議員，拿下1萬2267，是該選區落選頭，陳2020年轉戰台中立委第二選區擊敗顏寬恆，成為大黑馬，才1年多光景就遭罷免，黯然下台，暴起暴落的政治路，相當戲劇性。

陳柏惟昨晚間被問到未來規畫，他回說「哪裡需要我，我就去哪裡。」台下民眾大喊「台中人不要你，高雄需要你！」陳連忙說「你不要害我，台灣哪裡需要我，我就去哪裡！」

陳柏惟是否可能回高雄投入2022年市議員選舉，張博洋認為，這個可能性不大，一來是陳柏惟當前需要先沉澱，再者陳柏惟也將母親接到台中，有深耕台中決心，陳柏惟下一步如何走，黨內近期會有討論，目前未定案。綠營人士也說，一旦就此捲舖蓋回高雄，等於毀棄耕耘台中基層承諾，難留下好名聲。

布局2022高雄市議員選舉，台灣基進已有不少選將備戰，提名策略是在原市區傾向都會派人參戰，力拚至少三席，才能在議會成立黨團。目前較明確的布局包含張博洋投入三民區，台灣基進新聞部副主任陳子瑜選左楠區，護理師楊佩樺投入大寮林園選區。台灣基進高雄黨部組織部主任周則宇原本積極經營岡山，因個人因素，參選計畫生變，台灣基進組織部主任李雨蓁可能投入鳳山選區。

台灣基進從高雄起家，中央黨部設在高雄，去年6月罷韓成功後，台灣基進士氣大振，如今陳柏惟遭罷免，勢必牽動黨內參選布局。張博洋說，2022市議員提名作業預計11月中下旬公告，屆時才會比較明朗。