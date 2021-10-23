國民黨中常委限任兩屆8年 常委擬修黨章延長任期惹議

國民黨 全代會30日（周六）登場，黨章與內規修改是會議重點之一。近日傳出，去年全代會通過的黨務革新案中「中常委任期限制兩屆8年」規定「文字不精準」，有中常委擬提案將目前2年1選中常委改為4年1選，變相延長每任任期，引爆爭議。

因應全代會將登場，黨中央上周一（18日）邀集黨務主管與中常委召開黨章研修會議，會中有中常委質疑，現行中常委2年1選，但去年黨務革新案卻定調「中常委任期限制兩屆8年」（指得連任1屆），究竟常委任期1屆是2年或4年？

有中常委呼應表示，現行中常委任期對應全代會屆期，應寫明為1屆兩任共4年，這樣才能與去年黨務革新方案所謂的「中常委任期限制兩屆8年」對接，建議在黨章與相關當內規中，再寫更清楚一點。

不過相關建議一出，有重量級中常委隨即微慍質疑，現行黨主席、黨代表與中央委員都是1任4年，為何獨獨中常委1任2年？主張黨章應配合去年黨務革新案要求，將中常委改為4年一選，變相延長中常委每任任期至4年，節省選舉成本。

與會人士轉述，當天會議，眼見中常委對於常委任期的主張僵持不下，黨中央並未將常委的主張納入黨版的黨章修正案中，建議中常委可自行提案，到全代會上再與黨版的黨章修正案併案討論。

知情人士表示，過去中常委是1年1選，但2013年時任黨主席的馬英九 推動黨章增修總統為當然黨主席條款遭阻，才妥協將中常委任期由1年改為2年，並允諾每年召開全代會，但常委選舉方式改為半數連記，馬的黨章修正案才通過。

該知情人士分析，去年黨務革新案明訂「中常委任期限制兩屆8年」，文字或有不精準之處，但這與是否將中常委任期再由1任2年改為4年無關，中常委當然可提案修黨章延長每任任期，但全代會能否通過是問題。