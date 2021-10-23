我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好減碳科技 蓋茲：此領域將出現8到10個特斯拉

「完整接種」定義將變？CDC:未來可能3劑才算

罷免案通過 陳柏惟深夜發臉書感謝投「同意罷免」的人

記者陳惠惠／台北報導
台灣基進立委陳柏惟罷免案通過。聯合報系資料照片
台灣基進立委陳柏惟罷免案通過。聯合報系資料照片

台灣基進立委陳柏惟罷免案23日通過，深夜他在臉書發文，他表示，無論是投下罷免或反罷免的選民，他都要跟大家說聲謝謝。陳柏惟表示，因為投票是行使公民權利的行動，讓台灣民主更深化的關鍵，「投票已經結束，無論立場為何，希望一起進行社會縫合」。

陳柏惟臉書全文如下：

【一粒心肝猶算勇健 有時猶是掠袂準運命】

我所深愛的台灣，我所敬重的台灣人民，謝謝你。

謝謝每一個投票的你和妳，因為你們的勇敢，我決定參與政治，過程有很多不如意，也有很多挫折，但有更多的感動，更多的勇敢，我要跟大家說一聲謝謝。

投票結束了，不管你是投下支持或反對，我都要向你說聲謝謝。因為投票，是你行使公民權利的行動，也是讓台灣民主更加深化的關鍵。

我要謝謝支持我，投下「不同意罷免」的你，謝謝你肯定我的努力，以及台灣基進的理念。我向你說聲抱歉，沒有辦法繼續為你努力。

但不管我是什麼身份，我依然會繼續為台灣打拼。

我要謝謝不支持我，投下「同意罷免」的你，謝謝你實踐了民主國家重要的元素，也就是表達不同的意見。我相信你對這塊土地有很多的期許，希望由你覺得更適合的人來服務。你的決定，提醒著我還不夠好，我會更加努力，我同樣謝謝你。

最後，我想和所有關心陳柏惟的人說，投票已經結束，無論立場為何，希望一起進行社會縫合，因為我們都是在這座島上，有著共同命運和未來的台灣人，一起讓台灣更好，是我們永遠不變的目標。

明知路歹行，勇氣承擔；

路還很遠，咱作伙憨憨的行。

台灣,3Q.

台灣 投票 罷免

上一則

AIT孫曉雅讚蒸餃生煎包 盼網友推薦台灣味美食

下一則

變身文青貓咖啡屋 國民黨北市黨部「長春路5號」開張

延伸閱讀

台立委陳柏惟罷免案過關 綠委送暖：相信你還會回到立法院

台立委陳柏惟罷免案過關 綠委送暖：相信你還會回到立法院
台灣民主轉骨湯？首次立委罷免 刪Q夜隔空拚場

台灣民主轉骨湯？首次立委罷免 刪Q夜隔空拚場
觀察站／刪Q或3Q 牽動藍綠神經

觀察站／刪Q或3Q 牽動藍綠神經
刪Q罷免今投票 顏寬恒「平常心」 陳柏惟籲監票

刪Q罷免今投票 顏寬恒「平常心」 陳柏惟籲監票

熱門新聞

美國總統拜登表示，若中國攻打台灣，美國會保衛台灣。(路透)

中國如武力攻台 拜登：美國會捍衛台灣

2021-10-21 22:15
陳文茜長期和健康問題共處。(取材自臉書)

「眼前一片黑」陳文茜在家暈倒8分鐘 愛犬救她一命

2021-10-21 23:01
眾多旅外台灣人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。(記者鄭超文／攝影)

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

2021-10-22 02:27
前副總統呂秀蓮拿出昔日投稿聯合報的剪報。記者邱德祥攝影

呂秀蓮：蔡英文是華獨 不是台獨

2021-10-21 16:26
本報「兩岸關係年度大調查」顯示，四成七認為改善兩岸關係的重要性高於發展台美關係。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

兩岸關係大調查／47%認為改善兩岸 先於強化台美

2021-10-17 22:34
前立法委員朱高正晚間7時多病逝萬芳醫院。（本報資料照片）

前立委朱高正晚間辭世 林正杰臉書證實肯定對台民主貢獻

2021-10-22 12:22

超人氣

更多 >
辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」
不滿客人要求薯條新鮮現炸 麥當勞員工揭暗黑手法

不滿客人要求薯條新鮮現炸 麥當勞員工揭暗黑手法
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
醫學之父命名 7蔬菜煮「希波克拉底湯」 減肥又降血壓

醫學之父命名 7蔬菜煮「希波克拉底湯」 減肥又降血壓
迷路男被疑私闖民宅遭擊斃 屋主被捕

迷路男被疑私闖民宅遭擊斃 屋主被捕