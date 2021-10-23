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台立委陳柏惟罷免案過關 綠委送暖：相信你還會回到立法院

記者吳亮賢／台北報導
台灣基進立委陳柏惟向支持者感性喊話。圖／翻攝自udn直播
台灣基進立委陳柏惟向支持者感性喊話。圖／翻攝自udn直播

台灣基進立委陳柏惟罷免案同意票超過73744票門檻，陳柏惟團隊已自行宣布罷免通過，多名民進黨立委也立刻在臉書貼文，為陳柏惟打氣。民進黨鄭運鵬更對陳喊話，「相信你還會回到立法院，台灣的前途一定有你的參與！」

鄭運鵬PO文指出，「即使我們不同政黨，部份議題主張不同，感謝你總是能夠在國家利益的大局中，找到互相包容前進的路，相信你還會回到立法院，台灣的前途一定有你的參與！今天的這一仗，不是只有不捨和傷心，對我來說，是要讓今天的失利變成讓國家未來更有力的借鏡」。

民進黨立委何志偉也表示，在野黨用盡各種手段鋪天蓋地，用全黨之力打壓小黨唯一立委，相信許多人都看在眼裡。「我也相信，歷經這麼多艱苦歷練的你，必定成長不少，獲得更豐富的政治經驗值，心理素質更上層樓，有朝一日能夠再次重生」，「即使不是立委依舊能夠投身服務，努力耕耘。你曾經撼動過的，還可以再撼動一次」。

民進黨立委陳亭妃說，很難過在國會少了一位年輕有為的好同事，謝謝3Q用勇氣曾創下的奇蹟、曾帶來的感動，「雖然這次結果不如意，但未來我們還是得繼續勇敢下去喔，千萬不可以輕言放棄！因為，接下來我們還有四大公投、立委補選及其他可能的罷免案要面對。所以，可以失望，但不可以失志」。

民進黨 台灣 罷免

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