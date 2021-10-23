觀察站／刪Q或3Q 牽動藍綠神經

民眾帶著小孩前往民主音樂會，手持標語力挺立委陳柏惟。(記者黃仲裕／攝影)

立委陳柏惟罷免投票 23日登場，他所屬的「中二選區」選民數近30萬人，這場投票非傳統藍綠對決，卻牽動兩黨敏感的政治神經、年底四大公投案、明年地方大選，牽一髮而動全身。

這是今年第三場罷免投票，桃園市前議員王浩宇被罷免、高雄市議員黃捷反罷免，今年藍綠打成平手，陳柏惟看似勝負指標。不過，前有高雄市前市長韓國瑜被罷免，引爆罷免案萬箭齊發的濫觴，後有立委林昶佐罷免案箭在弦上，陳柏惟只是一枚引信，隨即可能點燃政壇烽火連天。

對國民黨而言，「刪Q」是國民黨主席朱立倫上任後首戰，氣勢低迷的藍營亟需一劑勝選強心針，哪怕只是一場罷免或補選，「超級獨」的陳柏惟正是最好的祭旗對象，萬一罷免不過，藍營士氣無疑是雪上加霜；但顧及刪Q總部的公民性質，以及在地顏家的選戰策略，國民黨刻意與刪Q總部保持一臂之遙。

反觀民進黨，在蔡英文總統下達軍令狀後，儘管陳柏惟肇逃、電玩爭議連環爆，綠軍再不掩飾力挺大旗。問題是一旦罷免成功，不僅傷及蔡總統威望，如何投入補選將是綠營難題，民進黨與陳柏惟就像韓劇「魷魚遊戲」的隊友，恐面臨「今日隊友、明日對手」的試驗。

中二選區成為全國焦點，罷免案將牽動藍綠選情，成則「藍刪Q」、敗則「綠3Q」。