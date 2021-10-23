我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大校長管中閔2023年1月卸任 不續任理由曝光

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

觀察站／刪Q或3Q 牽動藍綠神經

記者 洪敬浤、陳秋雲、林政忠
民眾帶著小孩前往民主音樂會，手持標語力挺立委陳柏惟。(記者黃仲裕／攝影)
民眾帶著小孩前往民主音樂會，手持標語力挺立委陳柏惟。(記者黃仲裕／攝影)

立委陳柏惟罷免投票23日登場，他所屬的「中二選區」選民數近30萬人，這場投票非傳統藍綠對決，卻牽動兩黨敏感的政治神經、年底四大公投案、明年地方大選，牽一髮而動全身。

這是今年第三場罷免投票，桃園市前議員王浩宇被罷免、高雄市議員黃捷反罷免，今年藍綠打成平手，陳柏惟看似勝負指標。不過，前有高雄市前市長韓國瑜被罷免，引爆罷免案萬箭齊發的濫觴，後有立委林昶佐罷免案箭在弦上，陳柏惟只是一枚引信，隨即可能點燃政壇烽火連天。

對國民黨而言，「刪Q」是國民黨主席朱立倫上任後首戰，氣勢低迷的藍營亟需一劑勝選強心針，哪怕只是一場罷免或補選，「超級獨」的陳柏惟正是最好的祭旗對象，萬一罷免不過，藍營士氣無疑是雪上加霜；但顧及刪Q總部的公民性質，以及在地顏家的選戰策略，國民黨刻意與刪Q總部保持一臂之遙。

反觀民進黨，在蔡英文總統下達軍令狀後，儘管陳柏惟肇逃、電玩爭議連環爆，綠軍再不掩飾力挺大旗。問題是一旦罷免成功，不僅傷及蔡總統威望，如何投入補選將是綠營難題，民進黨與陳柏惟就像韓劇「魷魚遊戲」的隊友，恐面臨「今日隊友、明日對手」的試驗。

中二選區成為全國焦點，罷免案將牽動藍綠選情，成則「藍刪Q」、敗則「綠3Q」。

刪Q總部22日舉辦「歡送3Q」之夜，民眾高舉「罷免陳柏惟」標語。(記者林俊良／攝...
刪Q總部22日舉辦「歡送3Q」之夜，民眾高舉「罷免陳柏惟」標語。(記者林俊良／攝影)

罷免 陳柏惟 投票

上一則

線民案延燒 促轉會：不能單以口述史定罪

下一則

黑白集／降半旗 遮得住怠惰失職？

延伸閱讀

刪Q罷免今投票 顏寬恒「平常心」 陳柏惟籲監票

刪Q罷免今投票 顏寬恒「平常心」 陳柏惟籲監票
刪Q23日投票 罷免之夜隔空拚場

刪Q23日投票 罷免之夜隔空拚場
刪Q五路衝刺 朱立倫轟陳柏惟「3毒立委」

刪Q五路衝刺 朱立倫轟陳柏惟「3毒立委」
刪Ｑ決戰周 藍喊對蔡政府的不信任投票

刪Ｑ決戰周 藍喊對蔡政府的不信任投票

熱門新聞

美國總統拜登表示，若中國攻打台灣，美國會保衛台灣。(路透)

中國如武力攻台 拜登：美國會捍衛台灣

2021-10-21 22:15
陳文茜長期和健康問題共處。(取材自臉書)

「眼前一片黑」陳文茜在家暈倒8分鐘 愛犬救她一命

2021-10-21 23:01
台灣東洋爭取BNT疫苗案疑涉內線交易，調查局昨約談東洋總經理施俊良（右），深夜送士林地檢署複訊。記者許正宏／攝影

買BNT破局 檢調大搜索 東洋總座認罪送辦

2021-10-15 17:21
雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
前副總統呂秀蓮拿出昔日投稿聯合報的剪報。記者邱德祥攝影

呂秀蓮：蔡英文是華獨 不是台獨

2021-10-21 16:26
眾多旅外台灣人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。(記者鄭超文／攝影)

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

2021-10-22 02:27

超人氣

更多 >
萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？
曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」

曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」
月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲
真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言

真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言
辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」