台灣民主轉骨湯？首次立委罷免 刪Q夜隔空拚場

立委陳柏惟罷免投票23日登場，正反雙方22日晚「罷免之夜」大拚場。陳柏惟舉辦3000人「台灣民主轉骨湯」音樂晚會，一度激動下台抱住小男孩，破音高呼選民力挺；刪Ｑ總部則舉辦「3Q歡送之夜」，現場限制250人（圖），中廣董事長趙少康說，全台首次成功罷免立委，才是「民主轉骨湯」。(記者林俊良／攝影)

立委陳柏惟罷免 投票今天登場，正反雙方昨晚「罷免之夜」隔空拚場，罷免同意通過門檻為7萬3744人。陳柏惟在烏日日出停車場舉辦3000人「台灣 民主轉骨湯」音樂晚會，一度破音高喊罷免不是他做不好，而是有人在挖傷口；刪Q總部則舉辦「3Q歡送之夜」，中廣董事長趙少康說，罷免陳柏惟通過將是全台首次成功罷免立委，才是「民主轉骨湯」。

刪Q總部昨晚「3Q歡送之夜」選在東海大學旁、龍井區科比意廣場，場地、設備都很克難，為了防疫，人數限制250人。陳柏惟在烏日的「台灣民主轉骨湯」音樂會，正是去年立委選前之夜的場地，昨晚近3000人頭綁「反罷免」布條，力挺陳柏惟。

藍營大咖輪番上台為刪Q助講，趙少康說，民進黨中常會並未提案支持陳柏惟，蔡英文總統只有口頭支持，民進黨是假支持陳柏惟，蔡根本沒有支持陳柏惟，原因有兩種，一是沒有信心反罷免，二是不值得力挺。上次二選區有77%投票率，這次也看不到返鄉潮，大家太失望了。

立委江啟臣說，如果他主張擋疫苗、開放大麻進口，會不會被選區罷免？陳柏惟還曾大喊「大港你贏」，呼籲選民投下罷免票，不要讓「台中港輸了」。

「刪Q總部」志工昨天上午兵分多路掃街拉票，國民黨主席朱立倫陪同掃街，呼籲鄉親站出來，罷免陳柏惟與政黨沒關係，這是是非題、道德題、民主題；陳柏惟長期違反民意，在立法院搞統獨與意識型態，陳柏惟反對採購疫苗，還提案讓大麻合法化，站在人民的對立面。

另一方，民主轉骨湯音樂會昨晚6時登場，壓軸演講的陳柏惟說，台灣因罷免案被撕裂，這不是他做的不夠好，而是有人在挖傷口，呼籲大家拉票。陳柏惟一度激動衝下台抱起一名小孩上台，小孩喊了二次「陳柏惟加油」，他則眼眶泛紅，破音高喊「感謝，3Q」，最後深深一鞠躬。