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線民案續燒 施明德：美麗島辯護律師誰不是特務？

台灣新聞組／台北22日電
民進黨前主席施明德。（本報資料照片）
民進黨前主席施明德。（本報資料照片）

民進黨立委黃國書引爆的線民案持續延燒，連當年美麗島案辯護律師都遭質疑。民進黨前主席施明德昨指出，應探究的是，美麗島辯護律師誰不是特務？而不是問誰是？施明德並就日前被動證實民進黨創黨主席江鵬堅是調查局臥底一事表示，民進黨的朋友不是不相信，「而是不願相信，不敢相信」。

由於行政院長蘇貞昌也是美麗島辯護律師，行政院發言人羅秉成昨表示，美麗島事件發生在戒嚴時期，白色恐怖氛圍底下發生的民主運動，當年敢挺身為民主運動辯護的勇氣和堅持，及這些辯護律師與被告之間關係，這幾十年來已經累積非常多報導。

施明德批評，政院並未針對核心問題回答，並質疑為何羅秉成不依轉型正義原則，慎重清查律師們當年真實身分，就輕率地替他們抹粉點胭脂？這就是蔡政府的轉型正義，一切依利害關係定論嗎？轉型正義是在追求真相的過程中尋求和解與寬恕，但蔡政府的促轉會處處顯露針對性、權謀性和選擇性，「真相是用表決決定的嗎？和解是以權謀促成的嗎？」

針對江鵬堅事件，繼江之後接下民進黨主席的姚嘉文表示，江晚年心裡面有一些結，所以一直喝酒，「我就一直沒有辦法了解，幹嘛一直在喝酒」。他說，江的死亡跟喝酒也有關係，顯然心裡面有一些結解不開，至於江跟情治單位的關係「我不是很清楚，他沒有跟我提過」。

前總統呂秀蓮表示，施明德及陳菊兩人一個有社會威望，一個有權，兩人要把這件事情講清楚，蔡總統雖是黨主席，但應該不要講話，要保持中立，希望民進黨經過這次能更健全；她也希望國民黨不要推卸責任，也不要對號入座，因為跟現在的國民黨也無關，應該要有道德勇氣，協助社會發現真相，可以原諒但不能忘記。

呂秀蓮昨天也到檔案局看自己當年的檔案，她說，施明德現在有道義責任，「是就是，不是就不是，證據要拿出來」，謝長廷替江鵬堅辯護，也需要拿出更多證據。她說，江鵬堅是謙謙君子，在天之靈沒辦法講話，謝長廷和施明德有共同責任，用證據和歷史來評價。她認識江鵬堅是在美麗島前，也很早聽說江疑似有不同身分，「我沒有辦法相信，如果是的話，我真的會非常痛心」。

民進黨 呂秀蓮 國民黨

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