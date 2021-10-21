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新聞眼／促轉少了諒解 一夜回到解嚴前？

記者林河名

立委黃國書線民事件延燒多日，當年許多政治監控傳聞逐漸被「起底」，民進黨內更傳出還有比立委層級更高的人物，一場政治風暴儼然成形。民進黨執政後推動轉型正義，但少了「和解」心胸，只想追查所謂「真相」，就像打開潘朵拉的盒子，最後更可能被仇恨反噬。

「沒有真相，就沒有原諒。」這是推動轉型正義必須還原當年真相的核心論述。促轉會公布大量白色恐怖時期的政治檔案，正是希望透過當年檔案的解密與公開，讓當事人或相關人了解真相。

不過，推動轉型正義的目的不只是「真相」，更重要的是發現真相後的「原諒」。那些口口聲聲「沒有真相，就沒有原諒」的人，一旦了解真相之後，能否選擇原諒，才是真正試煉。從黃國書承認曾任情治機關線民之後，民進黨同志的反應就可看出，真正打從心底「原諒」的人幾希。

想要爬梳政治檔案、還原事實面貌，當有此心理準備。尤其，當真相是「自己人」的背叛，能夠坦然原諒的人想必不多，也因此，政治檔案如何公開，須有一套嚴謹做法。

以民進黨創黨主席江鵬堅為例，他是否出身調查局？當年有無監控黨外？每個人都可能因為接觸、記憶的差別，而有不同認知，卻形成「線民與否」的爭辯。就算是白紙黑字的政治檔案，也未必出於自由意志所為，以今溯古，能謂「必得真相」？這些都是必須慎重之處。

在黃國書案引發政治風暴之後，蔡英文總統昨說「轉型正義真正的用意，並非清算，更非鬥爭，而是讓威權統治機關所犯下的過錯可以被揭露」，作為威權時期執政的國民黨，無從迴避責任；但台灣解嚴已30多年，少了諒解的促轉只剩「追殺」，「一夜回到解嚴前」真的是我們想要的「轉型正義」？

民進黨 風暴 台灣

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