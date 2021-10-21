也是特務？謝長廷發長文駁施明德3個質疑

駐日代表謝長廷在臉書發表「敬答施明德先生三個對我的質疑」。（本報資料照片）

駐日代表謝長廷說，最近指民進黨 前主席江鵬堅是調查局幹員被派在黨外長期臥底的說法不是事實。對於謝的說法，民進黨前主席施明德昨再質疑，「謝長廷難道也是情治人員？否則憑什麼身分知道誰是臥底，誰又不是？」

謝長廷昨晚發長文回應施明德，除了表示自己不是線民，還說他對江鵬堅的過往有一定了解。謝長廷說，「江鵬堅已經過世，也不能任人羞辱，還活著的朋友有責任出來澄清，這是做人的基本、他的家屬也是這樣期待。」

謝長廷在臉書發表「敬答施明德先生三個對我的質疑」，第一個質疑是憑什麼跳出來澄清？怎知江鵬堅不是調查局派的長期臥底？謝說，江鵬堅曾親口告訴他，1964年律師考試發表前有考上調查局，但他沒有去就職，在美麗島事件時，他已是律師，不是調查局的職員，調查局如何派他去黨外臥底？這點必須謹慎求證。

謝長廷指出，前立委林忠正說「（江）主席是調查局派到黨外長期臥底的工作人員」「過世前向受害人告白且道歉，並將他多年來向調查局寫的報告文都交與受害人」，他指出這不是事實，今天看相關報導果然並不是他向調查局的報告文，而是黨外助選團等影印資料等，而家屬的說法是這些資料本來就是施明正放在江鵬堅家中的資料，施明正已經過世，江鵬堅自己罹癌，所以交代家屬還給施明德。

謝長廷表示，江鵬堅常和施明正在一起，討論寫作或其他用途，寄放那裡也有可能。除非真的拿出林忠正講的有江給調查局的報告，不然僅憑施先生一人說詞，就判定他是臥底，對於故人的名節，還有家屬的感受，將心比心，是不夠尊重。

謝長廷還說，江鵬堅是建黨小組十人之一，若是臥底，怎麼沒有去密報？民進黨怎麼建黨成功呢？施先生一貫都說民進黨建黨日期，蔣經國 早就知道，一切蔣都有掌握，但蔣經國的機要室主任說，蔣是組黨當天經他通知才知道，李登輝前總統日記也明載蔣經國事先不知道。我們應該相信上面兩人的說法比較客觀不是嗎？

第二個質疑則是調查局前副局長高明輝指控說謝長廷是特務的問題，如何解釋？謝長廷指出，高明輝是主導加害的一個，現在為什麼變成由他來指認誰是特務，這不荒謬嗎？

第三個質疑，為什麼不到法院提告施先生，讓真相大白？謝長廷則說，施先生早年反抗獨裁專制，對台灣 民主化有貢獻，而且也任過民進黨主席，不會因其晚年的言行，而抹煞他對於過去的肯定，也不願互告讓真正加害者在旁邊涼快看笑話。

謝長廷指出，他有利用其他民事官司，讓高明輝、謝育男都到法院作證了，他們明確承認沒有掌握民進黨建黨日期，所以被國安單位追究了責任；「而我不是線民，沒有拿薪水，也沒有代號、化名，這些也經法院多次調查並有公文書確認在案。」