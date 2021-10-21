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刪Q將投票 朱立倫：別把是非變政黨對決

台灣新聞組╱台北21日電
台中市第2選區台灣基進立委陳柏惟罷免案投票倒數。(中央社)
台中市第2選區台灣基進立委陳柏惟罷免案投票倒數。(中央社)

罷免台灣基進立委陳柏惟23日投票，藍綠主帥隔空交鋒。國民黨主席朱立倫昨喊話蔡英文總統，這場罷免是以在地力量為主，不要把任何是非對錯變成意識形態和政黨對決。蔡英文昨在民進黨中常會再次表態力挺陳柏惟，並呼籲民眾更成熟、冷靜做出選擇，不要讓認真的人孤單。

對於蔡總統是否站台？陳柏惟昨說，他跟蔡總統之間沒有直接聯繫管道，「罷免成敗該負最大責任的是我」。據悉，台灣基進目前規畫明天投票前夕舉辦晚會，但未安排其他政治人物站台，陳柏惟將敘述台灣歷史故事，不希望走傳統選戰模式，在最後一夜造成撕裂、對立。

朱立倫表示，在地發起的都是反對不符合民意的立委，主張開放毒品、對於台中最關心的空汙不關心、以及開放萊豬等，這是民眾對不適任立委的投票；朱也在國民黨中常會裁示，將動員所有黨員和可能力量，請大家一定要出來支持這次罷免投票。

地方近期傳出有心人士操盤，試圖「賭盤綁罷免」，催出投票率。內政部長徐國勇昨說，有要求法務部、檢察官積極配合，只要達到案件成熟度，在檢察官指揮下會有相關動作，也會不斷監控。

刪Q總部昨控告台灣基進新聞部副主任陳子瑜在臉書公布「投下贊成罷免，就可領取3萬元」帶風向，是抺黑的選舉奧步，涉嫌違反選罷法；陳柏惟表示，提告就司法處理。

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