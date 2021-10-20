國民黨南投縣長民調 許淑華勝出

國民黨南投縣長初選民調，立委許淑華（左二）勝出，縣長林明溱（中）拉著立委馬文君（右二）強調黨內團結，打贏明年縣長選戰。（記者江良誠／攝影）

國民黨 南投縣長選舉民調 昨天出爐，立委許淑華勝出，她表示「一定會讓外界看到團結的國民黨」，將盡快展開選務工作，希望整合黨內力量，為明年選舉做好準備。民進黨南投縣黨部主委羅美玲說，11月全代會後確認提名 人選，南投縣是艱困選區，黨內會全力以赴，認真打好這一仗。

國民黨有意爭取南投縣長者，包括立委許淑華、馬文君、南投市長宋懷琳，南投縣議會國民黨團16日至18日三天晚間以市話進行全民調，昨天上午公布結果，副議長潘一全宣布許淑華獲勝。三人事先協調，不對外公布民調數字，據了解，許淑華支持率43%、馬文君37%，宋懷琳則是17%。

馬文君和代表宋懷琳的南投市公所秘書曾松茂依協議，表達支持許淑華參選，並由縣長林明溱、議長何勝豐、副議長潘一全及縣黨部主委林儒彬等人齊聚高呼口號，展現團結氣勢。林儒彬說，此次民調非黨部所做，民調資料報請中央參考，再由中央黨部提名許淑華參選下屆縣長。

國民黨組發會表示，此次民調為地方自行辦理，純屬地方自行協調性質民調，明年南投縣長選舉提名，仍將依照黨內規定程序辦理，但地方辦理的民調結果為日後辦理提名之重要依據。

許淑華感謝馬文君及宋懷琳，堅持南投樸實精神，展現民主底蘊的君子之爭，不見漫天黑函、沒有惡意攻擊，她會積極向兩人請益。

行政院中部聯合中心執行長蔡培慧、集集鎮長陳紀衡爭取代表民進黨參選南投縣長。陳紀衡說，希望能和許淑華來一場君子之爭，為南投縣提出更好的願景、政策。蔡培慧說，她對南投縣未來的長照、兒童照顧等政策已有完善規畫，盼許淑華也能提出政見，畢竟「有競爭才有進步」。