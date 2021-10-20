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布局2022 民進黨探詢林佳龍戰北市 陳時中選桃園

記者丘采薇／台北20日電
民進黨備戰2022，最近有黨內幹部探詢交通部前部長林佳龍（圖）參選台北市長，以及衛福部長陳時中參選桃園市長。（本報資料照片）
民進黨備戰2022，最近有黨內幹部探詢交通部前部長林佳龍（圖）參選台北市長，以及衛福部長陳時中參選桃園市長。（本報資料照片）

民進黨「2022縣市長提名條例」遲未出爐，但目前已傳出黨中央有意以徵召方式決定六都參選人，且目前相關黨內幹部已經展開徵詢動作。據了解，最近有黨內幹部向交通部前部長林佳龍敲門，探詢林是否有可能參選台北市長；而原本參選台北市長呼聲極高的衛福部長陳時中，則有黨內派系幹部探詢是否可能參選桃園市。

不過，民進黨昨天表示，「關於2022年選舉，相關提名辦法仍在討論中，目前並未有任何決議，自然也無所謂啟動徵詢縣市長人選一事」。但本報系聯合報再次求證，相關人選確接獲徵詢。

隨著2022逼近，民進黨在雙北及桃園市找不到合適人選參戰，也造成高層極大壓力。尤其雙北未來將面對的勁敵已浮現，包括意在參選台北市長的國民黨立委蔣萬安及力拚連任的新北市長侯友宜，藍營全面備戰也讓民進黨相當緊張。

林佳龍在4月因為太魯閣號事故下台後，最近進行「光合之旅」探訪各行各業，全台走透透，雖然不斷有人點名他參選新北市長，但林的意願不高。據了解，最近有黨幹部探詢林參選台北市長的可能性，林未給答案，只說「現在還有時間」，因此也留下想像空間。

民進黨備戰2022，最近有黨內幹部探詢交通部前部長林佳龍參選台北市長，以及衛福部...
民進黨備戰2022，最近有黨內幹部探詢交通部前部長林佳龍參選台北市長，以及衛福部長陳時中（圖）參選桃園市長。（記者陳正興／攝影）

而陳時中因抗疫紅極一時，黨內多認為他是參選台北市長的不二人選，尤其民進黨內部民調從今年2月就顯示，陳時中滿意度高達七成，而且在全台所有地區的滿意度都高達六成以上，各派系都視他為「活棋」。

新冠肺炎本土疫情爆發之後，陳時中的民調下跌，但仍維持一定水準，今年7月的民進黨民調顯示，陳時中的滿意度掉到五成六，但各派系仍認為陳時中有一戰六都市長的能量。

據悉，在新竹市長林智堅不選桃園市長之後，民進黨尋覓桃園市長鄭文燦的接班人，由於桃園市基本盤長期「藍大於綠」，黨高層希望徵召「刺客級」的人物參選，陳時中因此被鎖定。甚至已有派系開始盤算，陳時中若離開衛福部投入選舉，或可推薦屬意人選進入衛福部。

陳時中 民進黨 民調

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