新聞評論／三場政治獵殺 綠掌權者背棄創黨精神

國民黨立委鄭麗文。（本報資料照片）

民進黨 最近進行了三場「獵巫」。首先，由綠投藍的立委鄭麗文，遭閣揆蘇貞昌在立法院辱罵「袂見笑」（意指不要臉）；其次，《美麗島電子報》董事長吳子嘉遭民進黨開除黨籍，理由是其言論「損害本黨名譽」；第三，民進黨立委黃國書因曾任情治機關「線民」遭新潮流系除名，他自行宣布退黨。

民進黨立委黃國書因曾任情治機關「線民」，自行宣布退黨。（本報資料照片）

三場政治獵殺本質並不相同，卻因歷史遺緒與現實利害糾纏，都引起廣泛的社會討論，激起深長漣漪。其中，最讓人震驚的，是黃國書的線民事件。行事溫和並七度被評為「優秀立委」的黃國書，當年竟向情治機構出賣自己同志 的情資，換取報酬。儘管黃國書自稱是出於「被迫」，但當時台灣已民主化，民進黨已經成立，政府已宣布解嚴，他大可拒絕對方的脅迫或利誘。這麼多年來，他以忠誠的民進黨員的身分問政，但當往事在促轉會的檔案室被揭開，同志變成「抓耙仔」（意指告密者），他的人格一夕崩毀。

促轉會檔案室裡揭開的秘密，不會只有一個黃國書，一定還有更多民進黨老中生代的足跡。新潮流割棄了黃國書，黨還要不要處理其他人？進一步看，以黃國書在野百合學運的活動足跡，已無關兩蔣的威權統治，而是民進黨尊為「民主先生」的李登輝任內。而且，一些民進黨重量級人物當年亦為國民黨 所用，首任主席江鵬堅即是一位。綠營欲藉此妖魔化國民黨，極可能扯出黨內更不堪的人和事。

與黃國書「自動退黨」相比，吳子嘉遭開除黨籍，則是個有趣的對照。黃國書埋葬自己的過去，低調在黨內經營自己的政績，還頗獲地方好評。但不甘低調的吳子嘉，則是透過他主持的「美麗島電子報」及上節目爆料，讓民進黨當權者感到難以容忍。事實上，吳子嘉就是個「媒體人」，民進黨中評會用以開除吳子嘉的「七大罪狀」，全都是他針對政策及時事的批評，而非其私德或操守。吳子嘉遭斬，顯示民進黨政府的心胸狹小，容不下同志的異議。就這點而言，民進黨其實也背離了當初創黨時追求的「言論自由」精神，變成和它曾反對的「一言堂」一樣專制了。

美麗島電子報董事長吳子嘉遭民進黨開除黨籍。（本報資料照片）

吳子嘉的黨紀案，已是2019年的舊案，為何選在此時端出來開鍘，動機顯不單純。無論是為了轉移焦點，或為了殺雞儆猴，以開除黨籍手段對付吳子嘉，和蔡政府「關中天」如出一轍，都是為了製造輿論的「寒蟬效應」。最諷刺的是，「美麗島」三字曾代表民進黨追求民主的付出與光榮，現在這三個字卻在黨內遭到滅跡；不僅「美麗島系」從派系藍圖消失，連以此為名的電子報都被掃地出門，也象徵民進黨的墮落！

黃國書因為不堪的青春過往被迫退黨，吳子嘉因為不能自已的批評遭到開除，這些至少還是民進黨的「家務事」。但鄭麗文離開民進黨已17年，她如今是在野黨立委，蘇貞昌卻在立法院算舊帳罵她「袂見笑」，則是蘇貞昌的失職與失格。失職，是因為他連最基本的答詢義務都無法履行；失格，是因為他瘋狂清算舊帳，與現場的議題無法對應，顯示他怒火攻心到喪失自我控制能力的地步。廿多年來，因無法認同民進黨狹隘與變質而退黨的，又何止鄭麗文一人？

要問黃國書、鄭麗文、吳子嘉誰傷民進黨更深，其實很難回答。因為傷害民進黨最深的，是那些手握大權卻一意孤行的人，他們連創黨精神都背棄。蔡總統說「不要在國家內部尋找敵人」，但民進黨卻忙著在黨內黨外尋找敵人，而促轉會又促進了什麼轉型？