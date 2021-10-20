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救國團監控青年？蔡英文當過講師 謝長廷曾研習練日文

台灣新聞組／台北20日電
蔡英文總統曾在1992年接受救國團邀請，擔任冬令青年自強活動「國際經貿事務研習會」營隊講師。（本報資料照片）
蔡英文總統曾在1992年接受救國團邀請，擔任冬令青年自強活動「國際經貿事務研習會」營隊講師。（本報資料照片）

黨產會副主委孫斌昨天表示，民進黨立委黃國書日前承認自己過去曾擔任情治機關的線民宣布退黨震撼政壇，而從促轉會提供的相關檔案中很多地方都有提到救國團，對於過去曾站在情治機關的一方，監控台灣青年到什麼地步應該說清楚；不過，救國團最近整理資料也發現，包括蔡英文總統、駐日代表謝長廷等民進黨重要政治人物，早期都有參加救國團活動的紀錄，內政部長徐國勇還因此找到人生伴侶。

據資料顯示，蔡英文總統曾在1992年接受救國團邀請，擔任冬令青年自強活動「國際經貿事務研習會」營隊講師，黨產會前副主委、現任監察委員施錦芳也曾擔任救國團墾丁青年活動中心主委，前副總統呂秀蓮也曾參加救國團中橫健行隊等活動，對救國團讚譽有加。

駐日代表謝長廷的好日文，也是曾參加救國團日文研習班，如今得展長才。內政部長徐國勇就是參加救國團的土風舞營隊，認識了另一半，「從舞伴變老伴」。

救國團主任葛永光表示，「救國團超越黨派，他們都認證！」救國團的理念是「為青年服務，青年為國家服務」。過去、現在都有許多民進黨人士擔任救國團義工，大家不分黨派從事公益服務。如果不認同，怎麼會願意擔任救國團義工並參加活動？

葛永光表示，救國團及律師翻閱過去的財產資料文件，都能證明財產來源的正當合法性，救國團委任律師劉昌坪說，歷史解釋並非黑白二分，轉型正義固然支持，但應在符合比例原則下適當解釋，他也不希望黃國書的事情是真的。救國團秘書處處長鄭斐文受訪時表示，救國團跟律師團翻閱所有財產資料，一致認為救國團的財產是正當取得，所有取得財源的來源基本上都有勞務對價，不管政府補助、自立經營的結果，所有財產來源都是正當的。

民進黨 蔡英文 內政部

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