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施明德：民進黨創黨主席江鵬堅 曾替調查局監控黨外

台灣新聞組／台北20日電
民進黨創黨主席江鵬堅。（本報資料照片）
民進黨創黨主席江鵬堅。（本報資料照片）

立委黃國書坦承在野百合學運時期擔任情治單位線民，掀起「線民大起底」。民進黨前主席施明德昨天證實，民進黨創黨主席江鵬堅在過世前一年，曾向自己當面揭露是調查局訓練班出身，並曾對黨外人士進行監控。

但施明德說，江鵬堅與日前被揭發曾是線民的黃國書不同，江鵬堅是主動告知，不是被抓到的，且江是正職考取調查局，因此不要用線民或「爪耙仔」（意指告密者）等字眼作為批評。

黃國書線民案爆發後，民進黨前立委林忠正在臉書表示，民進黨某任主席是調查局派到黨外長期卧底的工作人員，在過世前特地親自向受害人告白且慎重道歉，並將他多年來向調查局寫的報告文本，都交與受害人保管。施明德證實，此人正是江鵬堅。

施明德說，江鵬堅是在過世前一年主動找自己出來吃飯，並在喝了酒壯膽後，才緩緩道出他調查局訓練班出身的背景，並說這是屬於正式編制，在美麗島事件後，曾奉命監視自己的哥哥施明正；但江鵬堅強調，從來沒有害過人。

「江鵬堅這樣跟我說時，我相信，他沒有害過任何人。」施明德表示，情治單位為了讓江鵬堅更熟悉監控對象，把關於黨外運動的若干資料影印拿給江鵬堅，這些檔案一直放在江鵬堅家中，直到江鵬堅和自己「告白坦承」過後，在過世前才託人將檔案送過來。

施明德指出，這批檔案內容包括「黨外助選團」、「五人小組」及「黨外總部」等黨外運動內部運作的相關手稿、信函、草稿、文件和會議紀錄；後來自己也將這些資料轉交給國史館，並出版「從黨外助選團到黨外總部」一書。

施明德說，江鵬堅是坦蕩蕩告白，自己為此感動，在當時年輕人考取軍校或當調查局調查員，有的是時代下的產物，希望勿以「爪耙仔」、「線民」對其稱呼，也盼至今未被揭露的當事人可以自己出來向社會「告白」，不要像黃國書最後是被揭發的。

對於民進黨當年創黨，蔣經國到底有沒有默許？知不知情？黨內眾說紛紜。施明德表示，江鵬堅是創黨黨主席，也是調查員，「民進黨要創黨，蔣經國怎可能不知情？」

此外，黨產會昨天就「救國團名下特定財產是否為不當取得財產」舉行聽證會。黨產會副主委孫斌表示，民進黨立委黃國書日前承認自己過去曾擔任情治機關的線民，促轉會提供的檔案中很多地方都提到救國團，對於過去曾站在情治機關的一方，監控台灣青年到什麼地步，救國團應該說清楚。

救國團委任律師劉昌坪說，民主時期的政府可能會犯錯，威權時期的政府也會做對的事，歷史的解釋並非黑白二分，轉型正義當然支持，但應該在符合比例原則下做適當解釋跟判斷，最近有政治人物宣稱自己過去是情治人員，他希望那不是真的。

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