黑白集／接臉A片 假面民主 竟是異曲同工

網紅小玉疑涉用網路換臉技術製成公眾人物性愛影片販售，引發外界討論。法務部長蔡清祥（右）19日在立法院答詢時表示，現行法處罰太輕，法務部已啟動修法程序，預計1個月內完成並送交行政院。左為行政院長蘇貞昌。（中央社）

網紅小玉透過「深偽」軟體做起「變臉」生意，把知名女藝人、政治人物的臉嫁接到色情片女優身上，連蔡英文 總統都遭殃。蔡英文身為國家級網紅，立馬宣示修法，阻止錯假影像傷害無辜。鄉民質疑：1450以後怎麼活？

小玉開張一年多，性感網紅早已檢舉，刑事局從沒當成大案辦。蔡英文跟在破案後伸張正義，不過是蹭議題，轉移執政災難。網民不僅不埋單，還譏諷她在疫死800人、挖眼、火燒城中城案怎沒如此義憤填膺？

蔡政府多認真打假，問蘇貞昌最清楚。他去年造謠信功肉品挺萊豬，被業者打臉，隨即遭在野黨告發，至今仍未被約談。疫情期間，府院黨製造大量假消息護航高端，兼抹黑郭台銘購捐BNT，連指揮官陳時中 都參一腳。蔡英文表面關心雞排妹 被借臉演A片，私下早已組建「深偽」國家隊。

在後真相時代，感覺重於真實。政客剪接虛實塑造形象，網紅利用換臉程式販售快感，同藉假面牟利，同踩法律紅線，小玉讓名人被「虛擬脫光」罪有應得；但政府的哏圖側翼對異己進行人格毀滅，卻能逍遙法外。

小玉曾惡搞韓國瑜，影帶最後留言頗為諷世：無良媒體操作假訊息，想騙到你就是那麼容易。年輕人目空法治，意外點出當今世道：原來名人接臉A片，與獨裁者的假面民主，竟是異曲同工。